I Tagli di capelli corti sono sempre di tendenza e in particolare in questo inverno 2021 si può prendere spunto la chioma sfoggiata recentemente da Lea Seydoux. Più precisamente l'attrice ha realizzato un pixie cut che le regala uno stile molto sensuale.

Moda, tagli di capelli corti

Il pixie cut di Lea Seydoux risulta essere molto corto. Per quanto riguarda lo styling, l'attrice ha abbinato una riga laterale e inoltre ha creato l'effetto wet. Invece la tonalità scelta da Lea è un biondo molto scuro. Tra tutti i tagli corti, questo è perfetto per mettere in evidenza i lineamenti e lo sguardo della Seydoux.

L'attrice ha sfoggiato il suo nuovo hairstyle durante la première di "No Time To Die" alla Royal Albert Hall e inutile dire che ha incantato tutti i partecipanti. Per copiare questo styling basta asciugare con il phon la chioma e poi si può applicare un gel spray. Quest'ultimo si modella molto facilmente e quindi può essere utilizzato con molta tranquillità.

Altri hairstyle da scoprire

Tra i tagli di capelli corti si può optare anche per una chioma maschile. In questo caso sono presenti delle scalature e si può creare una piega molto morbida e naturale. Per completare l'hairstyle si può applicare un fiocco colorato o un cerchietto. La lunghezza del bob di tendenza nella stagione invernale arriva leggermente sotto il mento.

Su questo bob si può creare una piega spettinata e irresistibile. Per rendere queste chiome molto più originali si possono abbinare delle tonalità molto vivaci: quindi si può optare per il fucsia, il verde, il blu, il grigio e il platino.

Le chiome da poter prendere spunto continuano

Una donna che non ha mai paura di osare può scegliere un taglio cortissimo: quest'ultimo può essere impreziosito da un po' di gel invisibile, perfetto per definire le varie ciocche di capelli.

Per questa chioma è ideale la tonalità platino, per rendere l'hairstyle molto più originale. Su una capigliatura corta si può abbinare una frangia lunga che arrivi alle sopracciglia: questa è perfetta per mettere in evidenza gli occhi. Invece su un bob cortissimo si può realizzare la riga centrale e una piega super liscia. Invece per evitare l'effetto crespo si può utilizzare una lacca anti-umidità, per avere uno styling impeccabile tutta la giornata.

Sul mullet sono presenti delle scalature molto marcate e ricorda gli anni '80. Per completare la capigliatura è perfetta una frangia piena e irregolare: quest'ultima può essere portata super spettinata. Le proposte per rinnovare il proprio look non mancano di certo. Quindi potrebbe essere arrivato il momento giusto per scegliere e realizzare tanti nuovi tagli di capelli corti per l'inverno 2021.