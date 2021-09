Tra i tagli di capelli più di tendenza in questo autunno 2021 si può scegliere il mullet. La chioma in questione è sfoggiata ultimamente anche da Ursula Corberò: quest'ultima interpreta Tokio nella serie "La casa di carta".

Moda tagli di capelli

Il mullet è uno dei tagli di capelli sempre molto richiesti dalle donne e tutto questo grazie anche a Ursula Corberò che recentemente lo ha rilanciato. Su questa capigliatura sono presenti molte scalature, per regalare sempre un bel movimento al tutto. Per completare l'hairstyle è presente anche una frangetta micro.

Lo styling del mullet di Ursula è leggermente spettinato, per avere uno stile molto sbarazzino. Invece in passato e più precisamente nel primo capitolo della serie, l'attrice sfoggiava un caschetto.

Consigli da seguire

Questo taglio di capelli ricorda molto lo stile degli anni 80 e regala un look molto rock. Il mullet è molto versatile, però non è adatto a tutte le donne. L'hairstyle in questione ha l'animo molto ribelle e quindi è perfetto per una ragazza dalla personalità molto forte e che vuole essere sempre al centro dell'attenzione. Va ricordato che il mullet può essere abbinato a un volto piccolo e rettangolare o a diamante. La chioma può essere impreziosita anche da un ciuffo a tendina o da una frangetta sfilata.

Per quanto riguarda lo styling, si può realizzare una piega liscia; invece per avere uno stile più fresco si può optare per delle onde molto più naturali. Questo hairstyle è molto veloce da acconciare e risulta essere anche molto pratico da portare.

Altri hairstyle da scoprire

All'ultimo Festival del Cinema di Venezia, Jessica Chastain ha incantato tutti i partecipanti.

Più precisamente a Venezia l'attrice ha sfoggiato dei meravigliosi capelli lunghi, molto voluminosi e con delle onde perfette. Per completare l'hairstyle, l'attrice ha optato per una frangia lunga e spettinata, in perfetto stile anni '70. Si tratta della wafty bangs è questa ideale per mettere in evidenza gli occhi di Jessica.

La tonalità di questa chioma è un rosso molto seducente e femminile al tempo stesso. L'unico difetto della nuance in questione è quello che scarica molto velocemente durante i lavaggi. Quindi per avere un colore sempre brillante si devono seguire dei semplici consigli. Ad esempio durante il lavaggio è meglio utilizzare l'acqua tiepida; inoltre una volta alla settimana si può applicare sulla capigliatura una maschera colorata. Finalmente è arrivato il momento giusto per scegliere dei nuovi tagli di capelli da sfoggiare in questo autunno 2021. Con un look tutto nuovo, una donna può accogliere molto più serenamente la nuova stagione.