Questa primavera 2022 sono gettonati molti tagli di capelli. In particolare si può prendere ispirazione dal bob sfoggiato da Alessandra Mastronardi.

Moda, tagli di capelli primavera 2022

Alessandra Mastronardi ha abbandonato la sua lunga chioma dark chocolate e ha realizzato un meraviglioso bob. La lunghezza di questa chioma sfiora le spalle e sono presenti delle leggere sfilature. L'attrice ha realizzato uno styling messy ondulato davvero irresistibile. Sulla capigliatura in questione è presente un bel gioco di volumi e questi sono creati ad arte.

Per completare il tutto, Alessandra ha abbinato una curtain bangs che ricorda lo stile degli anni '90. Questo taglio è perfetto per affrontare con molta più spensieratezza le prossime giornate primaverili.

Consigli da seguire

Il bob mosso, scalato e abbinato a una frangia a tendina è tra i Tagli di Capelli più richiesti di questa primavera 2022. Questa chioma ha uno stile molto casual ed è perfetta se viene portata texturizzata e mossa, come ha fatto ovviamente Alessandra. Il dettaglio che rende l'hairstyle molto originale è senza nessun dubbio la famosa curtain bangs. Il caschetto in questione è ideale per rendere molto più femminile e dolce il viso: tutto questo grazie allo styling naturale e selvaggio allo stesso tempo.

Questo tipo di lunghezza è perfetta per una donna indecisa nel realizzare un taglio corto radicale. Inoltre va ricordato che il bob è anche molto facile da gestire e da acconciare. La curtain bangs può essere trasformata molto velocemente in un ciuffo lungo, per cambiare continuamente lo styling. Per avere dei capelli sempre impeccabili si deve utilizzare uno spray termoprotettore districa-nodi e idratante.

Per avere una piega wawy perfetta non può mancare una lacca volumizzante.

Altri tagli di capelli da scoprire

Nei prossimi mesi si può optare anche per il bob cut. Per chi non lo conoscesse si tratta di un taglio molto scalato che racchiude le caratteristiche del bob e del wolf cut. Questo hairstyle è perfetto per addolcire i lineamenti e ringiovanire il volto all'istante.

Questo taglio è molto amato anche dalle celebrità, come ad esempio Billie Eilish. La chioma è molto facile da portare e anche molto versatile. Il bob cut è ideale sui visi ovali, allungati e i capelli fini. Anche su questa capigliatura si può creare una frangia a tendina, per avere uno stile molto più femminile. La chioma può essere lasciata asciugare naturalmente o può essere messa in piega utilizzando una spazzola rotonda e phon. Per regalare un bel movimento sulla capigliatura sono indispensabili dei prodotti volumizzanti e texturizzanti. Questo è il momento giusto per scegliere dei nuovi hairstyle.