Tra i Tagli di Capelli di tendenza nella primavera 2022 quello più gettonato è il lob portato da Zendaya. Si tratta di una chioma molto facile da portare e da acconciare, perfetta in ogni occasione.

I nuovi tagli di capelli per la primavera 2022

I tagli di capelli della stagione primaverile regalano tutti uno stile molto glamour. In particolare si può prendere in considerazione il lob realizzato ultimamente da Zendaya. La lunghezza di questa capigliatura supera leggermente le spalle. L'attrice sui suoi capelli ha creato una piega liscia con le punte girate all'insù e la riga laterale.

Zendaya ha anche cambiato la sua tonalità di capelli e ha optato per un balayage caramello. Più precisamente la nuance dell'attrice risulta essere più chiara verso le punte e molto più scura proprio sulle radici. Questo balayage illumina perfettamente il volto e la capigliatura della cantante.

Tonalità capelli

Per rinnovare completamente il proprio hairstyle si può optare per una nuova tonalità di capelli. Le tendenze per la primavera 2022 sono davvero tante e quindi sono tutte da scoprire. Il castano è sempre di tendenza e può essere abbinato su ogni taglio di capelli. Il colore naturale può risultare molto più brillante utilizzando delle tinte più scure o anche uguali. Questa nuance è perfetta per avere molta più tridimensionalità sulla chioma e inoltre ha bisogno di pochissima manutenzione.

In questa lunga carrellata di nuove tonalità per i capelli non può mancare il biondo miele. Quest'ultimo risulta essere molto caldo ed è perfetto per illuminare il viso.

Altre sfumature da scoprire

Il cachemire blonde è un colore molto soffice e delicato, inoltre regala uno stile molto chic. Questa tonalità può essere utilizzata solamente sulle punte, per avere un risultato finale molto più originale.

Il rosso, rame e l'arancio sono dei colori molto caldi e soprattutto cremosi. Queste tre nuance hanno il difetto di scaricare molto velocemente e quindi per evitare tutto questo si devono utilizzare dei prodotti adatti. Quindi via libera con uno shampoo e balsamo delicati e una maschera colorata nutriente. Sui capelli si possono realizzare alcune ciocche colorate su tutta la chioma o solamente sulle punte.

In questo caso il colore più di tendenza è il very peri. Il rosa è utilizzato per l'abbigliamento, il make up, la manicure e ovviamente non può mancare sui capelli. In questo caso si può scegliere una colorazione molto piena, perfetta per non passare inosservate. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso da tutte le donne per scegliere dei nuovi tagli di capelli e delle nuove tonalità da sfoggiare nell'imminente primavera 2022.