Tra i Tagli di Capelli più di tendenza in questa primavera 2022 è molto gettonato il french bob. La chioma in questione è sfoggiata ultimamente anche da Selena Gomez. Questa è la giusta ispirazione da copiare nei prossimi mesi e quindi è subito da scoprire.

Moda, tagli di capelli primavera 2022

Selena Gomez ha realizzato un nuovissimo taglio di capelli e più precisamente ha optato per un french bob. La lunghezza di questo bob alla francese arriva al mento. La chioma in questione è abbinata a una frangia la cui lunghezza sfiora le sopracciglia. Per quanto riguarda lo styling, la cantante ha creato delle onde molto morbide.

Questo taglio risulta essere sempre molto versatile e può essere modificato secondo le varie esigenze di ogni donna. Ad esempio si possono realizzare delle scalature più o meno marcate o si può variare leggermente la lunghezza della capigliatura.

Alcuni consigli da seguire

Il french bob è tra i tagli di capelli molto facili da gestire e tutto questo grazie al mix taglio corto e frangia. Questa chioma è perfetta per avere uno stile elegante e glamour al tempo stesso. Il french bob si adatta molto facilmente a tutti i lineamenti, sempre seguendo alcuni accorgimenti in base alla forma del viso. Va ricordato che per incorniciare nel migliore dei modi i volti a forma di cuore e lunghi, le punte possono essere pettinate verso il mento.

Oltre a Selena Gomez questo hairstyle è stato scelto anche da Lily Collins e Federica Pellegrini.

Altri hairstyle per la primavera 2022

Invece Sydney Sweeney porta dei capelli lunghi che superano abbondantemente le spalle. L'attrice ha creato una riga laterale e uno styling liscio. Inoltre Sydney sulle punte ha realizzato delle meravigliose flipped ends.

Questo taglio medio-lungo può essere portato liscio, mosso o riccio. L'attrice statunitense ha optato anche per una nuova tonalità e più precisamente ha realizzato un bel biondo burro. Si tratta di una nuance molto cremosa che mescola alla perfezione i toni dei raggi del sole a quelli della sabbia. Questa sfumatura regala all'hairstyle un aspetto molto luminoso e soprattutto fresco.

Per realizzare il biondo burro i capelli devono essere già decolorati e la gradazione della nuance deve essere compresa tra il biondo e il castano chiaro. Invece la carnagione deve risultare rosata e chiara, quindi attenzione durante la scelta della tonalità. Va ricordato che per scegliere la nuance più adatta è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere. Finalmente è arrivato il momento ideale per realizzare dei nuovi tagli di capelli e anche delle nuove tonalità. Con un look tutto nuovo si può affrontare molto più serenamente la stagione primaverile.