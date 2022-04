I tagli capelli di tendenza in questa primavera 2022 sono davvero tanti, ma il più gettonato è il nuovo flicky bob. Questo hairstyle regala uno stile molto originale e quindi è subito da prendere in considerazione nei prossimi mesi.

Moda, tagli capelli primavera 2022

Tra tutti i tagli capelli, il caschetto può essere scelto in molte versioni, per adattarsi alla personalità e allo stile di ogni donna. In particolare nella stagione primaverile si può optare per il flicky bob. Per chi non lo conoscesse si tratta di un caschetto con le punte pettinate verso l'alto.

Ha sfoggiato questo hairtyle anche Billie Eilish durante la lunga notte degli Oscar 2022. Inoltre hanno sfoggiato il flicky bob anche Olivia Culpo e Naomi Scott e quest'ultima ha creato sulla capigliatura un bel finish bagnato. Quindi questa è la vera tendenza della primavera 2022 e può essere subito copiato.

Consigli

Realizzare il flicky bob è davvero molto semplice, però è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere abituale. Per prima cosa si deve applicare sulle radici della chioma un prodotto in crema anti-crespo. Invece per le lunghezze è perfetto uno spray volumizzante e termoprotettore da utilizzare prima dell'asciugatura. Successivamente è indispensabile un phon e una spazzola. A questo punto si possono dividere i capelli in varie sezioni e incominciare a spazzolare ogni ciocca per tutta la lunghezza.

Va ricordato che sulla parte finale si deve fare roteare su se stessa la spazzola, per ottenere le punte all'insù. Questo bob addolcisce nel migliore dei modi i lineamenti e regala uno stile molto elegante. Il flicky bob è perfetto sui volti squadrati o ovali e invece va evitato su quelli tondi.

Tonalità di tendenza primavera 2022

Tra le tonalità più di tendenza in questa primavera 2022 si può optare per l'expensive brunette. Questa è la colorazione piu cool della stagione. Sulla nuance sono presenti delle sfumature molto profonde e soprattutto naturali. Nei prossimi mesi il castano risulta essere sempre molto puro e inoltre è ideale per regalare molta più tridimensionalità alla chioma.

Ultimamente l'expensive brunette è stato scelto anche dalla bella Elisabetta Canalis. La showgirl ha abbandonato le varie schiariture luminose e ha optato per un castano con sfumature caramello. Questo tono su tono aggiunge anche alla capigliatura una profondità più cangiante. L'expensive brunette è una colorazione molto moderna nella quale si riveste il capello con dei pigmenti, per renderlo molto più lucido. Questa tecnica crea sulla capigliatura delle sfumature più chiare, però mantenendo sempre il proprio colore naturale. Questo è il momento ideale per realizzare dei nuovi tagli capelli.