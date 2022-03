I tagli medi sono i grandi protagonisti della primavera 2022 e sono perfetti per non passare mai inosservate. Questo tipo di lunghezza è stata scelta anche da Matilde Gioli: più precisamente l'attrice ha realizzato un lob.

Tagli medi primavera 2022

Matilde Gioli ha scelto un lob la cui lunghezza supera le spalle: il taglio in questione risulta essere rigorosamente pari. L'attrice ha creato una piega liscia molto naturale con la riga centrale. In questo modo il risultato finale è molto chic e soprattutto ordinato. Matilde alcune volte sposta la riga lateralmente e realizza nella parte finale delle onde molto morbide.

Con quest'ultima proposta lo stile è molto più cool e moderno. Per quanto riguarda la tonalità, la Gioli ha optato per un castano caldo che viene esaltato alla perfezione da regolari trattamenti glossanti.

Consigli per un perfetto lob

Tra tutti i tagli medi, il lob di Matilde si adatta molto facilmente a ogni tipologia di volto e anche di capello. Quindi si possono aggiungere delle leggere scalature in particolare sulla parte frontale. Questo taglio medio non passa mai di moda e resiste in ogni stagione. Si tratta della giusta via di mezzo tra un taglio corto e uno lungo. Inoltre l'hairstyle è anche molto facile da gestire e veloce da mettere in piega: tuttavia, va ricordato che questo lob va evitato sui volti non ovali.

Con una lunghezza media si possono realizzare molti tipi di acconciature, come una ponytail o una treccia.

Tagli di capelli corti

Nei prossimi mesi sono di tendenza anche i capelli corti e in questo caso si può prendere ispirazione da Emma Marrone. La cantante ha accorciato la sua chioma e ha realizzato un faux bob: questo è un finto caschetto, però Emma ha tagliato veramente la sua capigliatura.

Però molte donne non vogliono creare un taglio così drastico e quindi arriva in aiuto il faux bob. Questa chioma regala un effetto shock per chi lo vede e invece per chi lo sfoggia permette di ritornare al taglio classico in pochi minuti. Anche molte altre celebrità hanno scelto il faux bob, come Jennifer Lopez, Emma Watson, Michelle Hunziker e Kate Middleton.

Realizzare la capigliatura in questione è davvero molto facile: per prima cosa si deve creare una coda bassa che poi viene fermata con un elastico. A questo punto i capelli vengono arrotolati e fissati con alcune forcine. Il faux bob può essere portato mosso o liscio a seconda delle varie esigenze di ogni ragazza. Emma porta questo taglio all'altezza del mento e con un ciuffo laterale. Questo potrebbe essere il momento perfetto per scegliere dei tagli medi o corti da sfoggiare nella primavera 2022, così da poter avere un look tutto nuovo ed essere irresistibili in ogni occasione.