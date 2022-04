I tagli capelli di tendenza in questa primavera 2022 sono davvero tanti, però il più gettonato è senza dubbio il nuovo sliced bob. Questo hairstyle può essere sfoggiato dalle donne di ogni età e quindi è la giusta ispirazione per i prossimi mesi.

Moda, tagli capelli primavera 2022

Tra tutti i tagli capelli, lo sliced bob è perfetto per regalare molto volume anche alle chiome più fine. Questa capigliatura regala sempre uno stile molto fresco e sbarazzino. Inoltre l'hairstyle in questione è molto facile da gestire e si adatta perfettamente al proprio volto.

Le caratteristiche dello sliced bob sono il comfort, l'extra volume e la sua versatilità che faranno certamente innamorare tutte le donne, anche quelle più esigenti.

Dettagli e curiosità

Questo taglio di capelli regala un look molto naturale e tutto questo grazie alle sfilature personalizzate. Quindi con questo gioco di lunghezze la parte anteriore risulta essere più corta e quella posteriore leggermente più lunga. Anche se lo sliced bob può essere abbinato a ogni forma di viso, darà una vera e propria svolta su quelli tondi. Per quanto riguarda lo styling, sulla chioma si può creare una piega messy e scompigliata: quindi si può utilizzare uno spray texturizzante e questo è ideale per fissare il tutto.

Va ricordato che sul taglio in questione si può realizzare anche uno styling elegante e classico.

Accessori primavera 2022

Invece ultimamente la bella Deva Cassel ha lanciato una nuova ispirazione di come portare il foulard sui capelli. Più precisamente la modella ha indossato questo accessorio come una bandana, per uno stile molto più chic.

Il foulard è realizzato con della seta di tonalità brillanti e calde. La pettinatura di Deva è perfetta per i prossimi mesi e quindi può essere presa subito in considerazione. L'accessorio nasconde perfettamente le radici, magari quando sono piatte o crespe e il resto della chioma invece resta sciolta. Il foulard può essere utilizzato sempre in molti modi diversi, ad esempio come fiocco o fascia.

Per i propri capelli si devono scegliere sempre degli accessori in pura seta perché sono molto più delicati. Inoltre riducono la formazione di nodi e l'inguardabile crespo. Per non rovinare la chioma si possono utilizzare anche degli elastici sempre in seta. Quest'ultima oltre a essere meravigliosa è ideale per avere sempre uno stile molto chic e ovviamente glamour. Finalmente è arrivato il momento adatto per scegliere dei nuovi tagli capelli e anche accessori da sfoggiare in questa frizzante primavera 2022. Con un look tutto nuovo si possono affrontare con molta più serenità le varie giornate.