I tagli capelli di tendenza in questa primavera 2022 sono davvero tanti e questi sono perfetti per ogni occasione. In particolare si può prendere ispirazione dal lob portato ultimamente da Martina Colombari. Questa chioma è ideale per avere sempre un look molto glamour.

Moda, tagli capelli primavera 2022

La lunghezza del lob sfoggiato da Martina Colombari sfiora molto delicatamente le spalle. Sulla chioma è presente una frangia a tendina: quest'ultima risulta essere leggermente bombata e lunga. La curtain bangs era sfoggiata anche da Jane Birkin negli anni '70.

Per quanto riguarda lo styling, l'attrice ha creato una piega wavy davvero irresistibile. Martina ha pubblicato la foto con il suo nuovo look direttamente su Instagram e ovviamente ha ottenuto numerosi like. Molti sostengono che si tratti di una parrucca, però questo poco importa perché l'ex modella con questo hairstyle ha lanciato la nuova tendenza della primavera 2022.

Consigli

La frangia lunga riesce sempre a mettere perfettamente in evidenza lo sguardo. La curtain bangs è gettonata da moltissimo tempo e inoltre è ideale per completare un taglio di capelli. Questo dettaglio può essere abbinato a dei tagli lunghi o medio-lunghi. Per chi non lo conoscesse si tratta di una frangia più corta nella parte centrale e più lunga ai lati, da portare leggermente aperta.

La frangia a tendina può essere adattata a ogni tipologia di volto, per accontentare sempre tutte le donne. Dopo avere asciugato la curtain bangs, questa può essere modellata con le mani. Per definire ulteriormente questo dettaglio si può utilizzare una crema idratante.

Tendenze tagli capelli primavera 2022

Nei prossimi mesi si può prendere in considerazione anche il taglio di Virginia Raffaele.

L'attrice sfoggia una chioma lunga e questa risulta essere sempre ben curata. Sulla capigliatura di Virginia sono presenti delle sfilature molto marcate e una frangia a tendina. La comica sui suoi capelli crea uno styling mosso o liscio in base alle varie occasioni. La Raffaele realizza anche molte acconciature, come ad esempio una ponytail bassa e dal finish lucido sfoggiata in un servizio fotografico.

Oppure sceglie anche un bel chignon e lascia liberi ai lati del viso alcune ciocche, per incorniciarlo. La tonalità della chioma di Virginia Raffaele è un bel castano, con dei meravigliosi riflessi miele. Questa nuance illumina perfettamente il volto dell'attrice. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso da molte donne di scegliere dei nuovi tagli capelli. Quest'ultimi possono essere sfoggiati con molta disinvoltura in questa frizzante primavera 2022.