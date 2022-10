L'autunno 2022 è ormai entrato nel vivo e gli outfit femminili da prendere in considerazione in questa stagione sono davvero tanti.

Ad esempio alcune donne potrebbero decidere di prendere ispirazione da Elena Santarelli che recentemente ha indossato sui social un paio di jeans skinny o anche da Jenny De Nucci, la quale ha optato per un maglione a righe.

Entrambi i capi sono perfetti per avere uno stile molto giovanile in ogni occasione e quindi possono essere scelti dalle donne di ogni età.

Moda outfit autunno 2022: i jeans skinny

I jeans skinny non possono mai mancare nel guardaroba femminile dell'autunno 2022.

Con i giusti accorgimenti si possono creare degli outfit molto originali e alla moda, per non passare mai inosservate. Ultimamente questo capo è stato indossato anche da Elena Santarelli. La showgirl e attrice ha così confermato che il modello skinny non va mai messo nel dimenticatoio e può essere utilizzato in ogni occasione. In particolare Elena ha pubblicato una foto sulla sua pagina Instagram, dove sfoggia questo paio di jeans e ovviamente ha ottenuto molti like dai suoi numerosi ammiratori.

I jeans skinny di Santarelli sono a vita alta e sono molto aderenti. Il lavaggio chiaro rende questo capo perfetto per i prossimi mesi autunnali. La showgirl, inoltre, ha indossato anche una t-shirt bianca e un paio di sandali flat.

I jeans skinny sono sempre molto versatili e soprattutto pratici da portare. Questo capo d'abbigliamento può ritornare alla ribalta ed essere il grande protagonista dell'autunno 2022.

Come sempre, bisogna fare molta attenzione agli abbinamenti per avere un look molto glamour e irresistibile. I jeans skinny possono essere abbinati in particolare a delle felpe oversize o a dei maglioni.

Inoltre essi possono essere indossati un paio di stivali alti e neri, degli anfibi o delle sneakers. Queste calzature sono ideali per allungare la silhouette ed esaltare il modello dei jeans.

Tendenze outfit antiage autunno 2022: il maglione a righe

Un altro capo di tendenza in questo autunno è il maglione a righe. Esso recentemente è stato sfoggiato anche da Jenny De Nucci.

L'attrice milanese ha scelto un modello leggermente oversize e con il collo rotondo, mentre le righe presenti su questo capo, sono di colore azzurro e marrone.

Il maglione a righe può essere perfetto anche con uno slip-dress, con una gonna di jeans o con dei pantaloni a palazzo.