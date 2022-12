Il blazer in velluto è il capo indispensabile per la moda dell'inverno 2023. Questo ultimamente è stato sfoggiato anche da Chiara Maci. Inoltre si può indossare anche l'abito lungo in maglia scelto da Martina Colombari. Entrambe le proposte sono la giusta ispirazione per le donne di tutte le età. Finalmente è arrivato il momento più indicato, per scoprire attentamente le novità della stagione fredda.

Moda, tendenze inverno 2023

Il blazer un velluto è perfetto per avere sempre uno stile ricercato e ovviamente impeccabile. Questo capo può essere indossato in ogni occasione.

Anche Chiara Maci ha sfoggiato il blazer in velluto e ovviamente ha lanciato la giusta ispirazione per i prossimi mesi: è un modello che ricorda gli anni '70, ed è realizzato in velluto a coste di colore beige. La chiusura del capo è monopetto e inoltre è impreziosito dai bottoni neri. La food blogger ha abbinato una t-shirt basic bianca e dei pantaloni neri. Non può mancare un cinturino beige che richiama la tonalità della giacca. Quindi indossando il blazer non si può mai sbagliare.

Dettagli da non perdere

Il blazer in velluto è un capo sempre molto versatile: può regalare uno stile elegante e raffinato, magari per un'occasione molto speciale. In questo caso si può optare anche per un paio di pantaloni e delle immancabili décolleté nere.

Invece per avere un look urban, la giacca può essere indossata con un paio di jeans dalla gamba dritta, un dolcevita e dei mocassini. Nella stagione invernale non può mai mancare una giacca in velluto, per non passare mai inosservate.

Novità da non perdere

Nei prossimi mesi si può indossare anche un vestito lungo e questo è stato scelto anche da Martina Colombari.

Questo capo regala uno stile sempre molto glamour. Oltre a Martina, tante influencer e celebrità hanno scelto questo irresistibile capo. L'abito sfoggiato dall'attrice è molto lungo, ed è realizzato in maglia. Il fit è molto aderente, le maniche sono lunghe e il collo è alto. Per impreziosire il vestito è presente uno spacco laterale e questo è ideale per evidenziare le gambe.

Colombari ha abbinato anche un paio di stivaletti in pelle e dei collant velati. Sul punto vita ha aggiunto una cintura con dei dettagli gioiello e ai piedi delle décolleté. L'abito lungo in maglia è perfetto anche con un cappotto extra-long e dei stivaletti a punta. Basta solamente utilizzare un po' la fantasia e creare sempre degli outfit davvero meravigliosi. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso da molte donne, per scegliere e sfoggiare l'abito lungo in maglia di Martina Colombari o il blazer in velluto di Chiara Maci.