La jumpsuit in pizzo non può mai mancare nel guardaroba femminile dell'inverno 2023. Questo outfit alla moda è stato indossato anche da Elisabetta Canalis, e sarà indispensabile per i prossimi mesi. Inoltre si può prendere ispirazione da Amal Clooney che ha optato per un minidress. Quindi è arrivato il momento perfetto, per scoprire tutte le novità a riguardo.

Tendenze moda inverno 2023

Anche Elisabetta Canalis si è lasciata tentare dalla tendenza del momento e ovviamente ha indossato una jumpsuit in pizzo. Quest'ultima è di colore nero e risulta essere davvero molto audace.

Lo stesso capo è stato sfoggiato anche da Chiara Ferragni. Questa è la giusta ispirazione per i prossimi mesi. Le tute e le jumpsuit sono molto aderenti e sono realizzate con dei tessuti stretch. Queste sono molto avvolgenti e regalano uno stile davvero sensuale. La tuta in pizzo lascia ben poco all'immaginazione e può essere utilizzata in ogni occasione. Il capo in questione può essere indossato come un body o può essere sfoggiato sotto a una camicia semiaperta. Inoltre i collant regalano carattere a ogni tipo di look. Non va dimenticata nemmeno la tuta intera, ideale per le prossime serate di festa. Quindi c'è davvero l'imbarazzo della scelta, per non passare mai inosservate.

Dettagli da copiare

Elisabetta ha abbinato la jumpsuit in pizzo a un blazer di colore nero. Questa proposta è perfetta per la sera, per avere uno stile molto femminile e ovviamente sensuale. Invece durante il giorno, il capo può essere indossato con una gonna midi. Ai piedi non possono mai mancare un paio di stivali che arrivano al ginocchio.

Durante le feste si può anche optare per un mini abito smanicato e un paio di stivali di suède slouchy. In questo modo le maniche della jumpsuit in pizzo sono sempre in evidenza.

Novità outfit

Invece Amal Clooney ha scelto un minidress con le paillettes. Questa è la tendenza più luminosa dell'inverno 2023. Quindi si può optare per l'abito corto in questione oppure si possono aggiungere dei dettagli, come dei bottoni gioiello, delle applicazioni o dei particolari metallici.

L'avvocato ha scelto un abito di colore giallo che ricorda lo stile degli anni '70. Sul modello in questione sono presenti un colletto alla coreana e delle maniche lunghe e scampanate. Il vestito è perfetto per mettere in evidenza le gambe affusolate e toniche di Amal. Il minidress può essere abbinato a delle décolleté con il tacco alto e una pochette. Si possono anche sfoggiare un paio di stivali neri e degli orecchini a cerchio in versione maxi. Il vestito di paillettes è ideale con dei collant neri velati o ricamati, per uno stile più elegante. Adesso resta solamente il tempo per scegliere e sfoggiare la proposta preferita.