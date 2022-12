Il piumino è sempre di tendenza nella moda femminile e recentemente è stato sfoggiato anche da Aurora Ramazzotti: questo capospalla si appresta a essere il grande protagonista dell'inverno 2023. La blogger Chiara Maci, intanto, recentemente ha indossato pubblicamente dei jeans a zampa, anch'essi particolarmente adatti per le donne che vogliono avere un look originale.

Entrambi questi capi di abbigliamento sembrano avere tutte le carte in regola per essere particolarmente gettonati nei prossimi mesi.

Outfit di abbigliamento, moda 2023: fra le tendenze c'è il piumino

Il piumino risulta essere molto soffice e soprattutto caldo. Si tratta di un capo d'abbigliamento must have che può essere sfoggiato in tutte le occasioni, anche dalle donne più esigenti. Si possono scegliere dei piumini lunghi, corti, neutri, super colorati, con o senza cappuccio. L'ultima tendenza della stagione li vuole in formato maxi, colorati e molto sbarazzini.

Quest'ultimo modello è stato sfoggiato recentemente anche da Aurora Ramazzotti. Più precisamente la figlia di Michelle Hunziker ha scelto un piumino di colore verde.

Per completare il look, Aurora ha optato per un paio di jeans skinny, con un maglione con scollo rotondo e un cappello a falda larga.

Per chi cerca un piumino dallo stile urbano e sportivo allo stesso tempo, quello di Aurora può rivelarsi la proposta perfetta. Tale capo può essere abbinato anche con un paio di stivaletti texani e con dei pantaloni di pelle. Invece - per avere uno stile più sbarazzino - si può optare per una gonna molto corta, un paio di mocassini e dei calzini rigorosamente bianchi.

Moda inverno 2023: l'idea dei jeans a zampa

Intanto recentemente la blogger Chiara Maci ha indossato un paio di jeans a zampa. Si tratta di un modello a cinque tasche, leggermente sfrangiato sul fondo. La food blogger ha sfoggiato anche un paio di stivaletti texani, un montone color cioccolato e una postina a tracolla.

I jeans a gamba larga sono sempre molto comodi da portare e hanno la linea molto rilassata.

Questo capo di abbigliamento è perfetto sia con le sneakers, con gli stivali e anche con i mocassini. Tali jeans sono caratterizzati dal lavaggio stone wash, per uno stile vintage davvero molto originale. I jeans ampi sono ideali anche con degli scarponcini stringati e un bomber jacket. Inoltre c'è la possibilità di abbinare il tutto anche con una blusa, un blazer e dei mocassini dal tacco spesso e alto.