I pantaloni palazzo sono i veri protagonisti delle tendenze moda dell'inverno 2023. Ultimamente questo capo è stato sfoggiato anche da Sabrina Ferilli. Invece recentemente Caterina Balivo ha optato per un paio di sneakers. Entrambe le proposte possono essere scelte dalle donne di ogni età, per non passare mai inosservate.

Moda, le novità

I pantaloni palazzo sono perfetti per avere uno stile molto chic. Sabrina ha sfoggiato questo capo con molta disinvoltura e ovviamente ha lanciato la giusta ispirazione per tutte le donne. I pantaloni wide leg non possono mai mancare nel guardaroba dei prossimi mesi.

Questo capo risulta essere molto versatile e può essere abbinato a tutte le tipologie di stivali e scarpe. I pantaloni palazzo sono molto comodi da indossare e agevolano ogni tipo di movimento. Inoltre questi jeans sono perfetti per nascondere alcune parti del corpo. Sabrina ha abbinato i wide jeans a una camicia e dei mocassini. Il risultato finale è un outfit semplice, ma sempre di grande effetto.

Alcuni dettagli imperdibili

I jeans wide leg possono regalare uno stile casual, elegante, sportivo o raffinato e tutto questo in base alle varie occasioni. Sabrina Ferilli ha scelto un modello di denim molto scuro e questo può essere sfoggiato anche sul lavoro. In questo caso si possono accostare blazer sartoriali, camicie e loafers di pelle lucida.

Invece per il tempo libero sono ideali con giacca di nylon, bucket hat e sneakers bianche. Questo outfit racchiude proprio tutte le ultime tendenze della stagione più fredda. Quindi basta solamente un po' di fantasia, per creare dei look molto originali.

Altre proposte moda

Invece Caterina Balivo ha sfoggiato un paio di sneakers bianche.

Questa calzatura ha la suola rialzata in gomma, perfetta per affrontare il freddo. La conduttrice ha abbinato le sneakers con un paio di jeans e una giacca di pile. Inoltre per completare l'intero outfit non può mancare una bella borsa molto ampia a secchiello. Il risultato finale è un look casual davvero irresistibile. Le sneakers con la suola alta sono un modello molto versatile e soprattutto comodo.

La calzatura in questione ricorda molto lo stile degli anni '80. Per l'inverno 2023 si possono scegliere delle calzature da tonalità chiare e luminose. Le sneakers possono essere sfoggiate con un maxicappotto, a tracksuit in cashmere e un baseball cap. Si tratta di un look sportivo, ma allo stesso tempo molto chic. Questa calzatura può essere accostata a t-shirt con scritte, pantaloni cargo e piumino cropped e l'outfit è subito pronto. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso da molte donne, per scegliere e sfoggiare la proposta preferita.