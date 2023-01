I pantaloni in pelle sono particolarmente gettonati fra le donne di tutte le età in questo inverno 2023. Il capo in questione è stato sfoggiato pubblicamente di recente anche da Chiara Ferragni.

Inoltre molte donne stanno optando anche per il blazer, recentemente indossato in pubblico anche da Isabella Ferrari.

Moda, i pantaloni in pelle di tendenza

Anche Chiara Ferragni ha scelto i pantaloni in pelle e - come spesso accade - quello che lei indossa poi diventa di tendenza.

In particolare l'influencer ha indossato dei pantaloni a gamba larga, per uno stile molto glamour.

Nelle recenti tendenze di moda la pelle è utilizzata per realizzare abiti svasati, gonne a tubino o la classica biker jacket.

I pantaloni in pelle possono essere indossati con tutti i tipi di calzature: quindi via libera con i combat boots, le sneakers, scarpe eleganti o sandali. Proprio i sandali sono stati sfoggiati da Chiara Ferragni, che ha scelto un modello di colore verde e con il tacco molto alto.

I pantaloni scelti dall'influencer cremonese hanno un'impuntura a vista e tasche applicate. Questi due dettagli regalano al tutto un tocco di ricercatezza non indifferente. Il capo è a vita alta e sono presenti delle pinces sul davanti, rendendolo molto più facile da portare. Ferragni ha abbinato i pantaloni a un top halter con stampa caleidoscopica bianca e nera.

I pantaloni in pelle possono essere indossati anche con un body di pizzo e una blusa di chiffon. Inoltre si può optare anche per una camicia bianca, un blazer destrutturato o un pullover a collo alto. In vita non può mancare una cintura con fibbia di metallo. Per uno stile originale sono perfette delle sneakers e una giacca cropped in nylon.

Il blazer protagonista nell'inverno 2023

L'attrice Isabella Ferrari ha invece recentemente scelto un blazer, altro grande protagonista dell'inverno 2023. I dettagli che caratterizzano questo capo sono: la chiusura monopetto, il tessuto spigato, il collo a revers e la silhouette sartoriale.

Il blazer dell'attrice stato è realizzato in tessuto a lisca di pesce di misto lana, con maniche lunghe con bottoni, collo con revers e allacciatura monopetto con bottone.

Da non dimenticare le tasche a doppio filo con patta. Inoltre Isabella Ferrari ha optato anche per un paio di jeans e un dolcevita. Da abbinare con essi sono perfetti degli stivaletti texani e un denim a gamba dritta.

La tonalità del blazer va scelta sempre con molta attenzione: si può ad esempio lasciare da parte il classico nero e optare per una fantasia mélange, per uno stile molto più chic.