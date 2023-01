I leggings sono particolarmente di tendenza in questo inverno 2023, ultimamente questo capo è stato indossato in pubblico anche dalla modella e attrice Cristina Marino. Intanto recentemente la conduttrice televisiva e attrice Vanessa Incontrata ha sfoggiato dei meravigliosi stivaletti.

Entrambe le proposte possono essere scelte dalle donne di tutte le età. Approfondiamo quindi tutte queste opportunità offerte dalla moda per questa stagione invernale.

Moda: i leggins di tendenza nell'inverno 2023

Sempre più donne in queste settimane stanno optando per leggings, i quali risultano essere molto avvolgenti e ovviamente caldi.

Recentemente anche la modella e attrice Cristina Marino ha optato per questo capo, precisamente ha scelto la versione a coste.

Le tendenze dell'inverno 2023 propongono dei leggings realizzati in pelle morbida, in maglina o con dei dettagli cut out davvero irresistibili. Quindi sono perfetti per soddisfare le esigenze di ogni donna. Ma ritorniamo alla modella che scelto dei leggings di colore bianco. Il capo in questione regala uno stile molto chic.

In particolare Cristina Marino ha sfoggiato i leggings con un blazer oversize, delle ciabatte in pelle e una mini bag a mano. Questo outfit è davvero molto comodo e può essere scelto in ogni occasione.

I leggings scelti dalla Marino risultano essere molto originali perché hanno lo sfondo svasato.

In questo modo lancia perfettamente la figura e può essere abbinato a delle sneakers o ankle boots. I pantaloni aderenti sono proprio il capo must have della stagione invernale. Questi leggings possono essere indossati con un cardigan lungo, dei stivaletti texani e un montone in eco pelliccia. Invece per il lavoro si può optare per un body sottogiacca e un blazer sfiancato.

Altre tendenze per l'inverno: gli stivaletti

Invece Vanessa Incontrada ha optato per degli stivaletti molto cool. La conduttrice televisiva attrice ha abbinato gli stivaletti alla caviglia a una camicia e un paio di jeans. In particolare ha scelto dei texani con la punta tonda, per uno stile più raffinato. Questa calzatura può arrivare anche al ginocchio e può essere realizzata in denim, con dei ricami o lisci.

Gli stivaletti sono ideali con un maxi maglione o delle gonne lunghe. Inoltre non può mancare un mini abito realizzato in pizzo. Essi sono perfetti anche con dei pantaloni a vita alta, una blusa e una giacca con frange.