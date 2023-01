I cuissardes sono i veri protagonisti dell'inverno 2023 e ovviamente sono stati sfoggiati anche da Elisabetta Gregoraci. Quest'ultima ama sempre seguire le ultime novità della Moda. Inoltre si può prendere ispirazione anche dalla jumpsuit indossata da Sabrina Impacciatore. Entrambe le proposte possono essere scelte dalle donne che vogliono uno stile molto più sbarazzino e ovviamente glamour: è arrivato il momento di scoprire tutte le novità a riguardo.

Moda, le tendenze

Ultimamente Elisabetta Gregoraci ha indossato un paio di cuissardes. Quest'ultimi sono di colore nero e sono realizzati in tessuto stretch.

La calzatura in questione è molto aderente e arriva alla coscia, ed è scelta molto spesso dalla showgirl. I cuissardes si riconfermano la vera tendenza della stagione invernale. Questa calzatura può essere abbinata a minigonne, gonne, vestiti e jeans skinny. Gli stivali seconda pelle possono essere realizzati anche in eco pelliccia o in morbida nappa. In questo modo si possono soddisfare le esigenze di tutte le ragazze. I cuissardes con il tacco alto sono sempre molto pratici da portare e sono perfetti per avere uno stile elegante e glamour allo stesso tempo.

Dettagli imperdibili

I cuissardes risultano essere sempre molto versatili e sono ideali per allungare la gamba. Elisabetta ha pensato di sfoggiare gli stivali con un abito in maglia.

Quest'ultimo è di colore bianco e sono presenti dei dettagli neri. La conduttrice ha optato anche per un bomber e una mini bag a mano. Invece per la sera è perfetto un vestito di seta con le maniche lunghe e la chiusura a portafoglio. Per il giorno non possono mancare anche un jamper a trecce, una gonna midi svasata e un cappotto vestaglia e il look urban è assicurato.

Quindi basta utilizzare la fantasia, per creare degli outfit d'effetto.

Altro outfit da copiare assolutamente

Sabrina Impacciatore ha indossato una meravigliosa jumpsuit. Questa tuta è molto aderente e le regala uno stile molto sensuale. La jumpsuit è sempre molto gettonata la sera e va bene anche per il giorno. La tuta seconda pelle è un capo sempre molto seducente e può essere utilizzata per creare molti tipi di outfit.

L'attrice ha abbinato la jumpsuit con un paio di stivali e una borsa. Questa tuta può essere realizzata con molte tipologie di tessuti o fantasie. Ad esempio la stampa tramonto presente sul capo indossato da Sabrina risulta essere davvero molto originale. La tuta può essere indossata anche sotto a una gonna midi o lunga e la parte superiore può essere sfruttata come top. Adesso resta solamente il tempo di scegliere e ovviamente sfoggiare la proposta preferita.