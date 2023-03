I jeans flared si apprestano a diventare i protagonisti delle tendenze di moda della primavera 2023 e recentemente sono stati sfoggiati anche da Federica Pellegrini.

Inoltre si può optare anche per il trench in denim, recentemente indossato pubblicamente da Afef. Entrambe le proposte sono perfette per avere uno stile molto glamour e quindi sono subito da prendere in considerazione.

Moda, le ultime novità

I jeans flared non possono mancare nel guardaroba femminile dei prossimi mesi. Il capo scelto da Federica Pellegrini è realizzato con un lavaggio abbastanza scuro.

I pantaloni in questione sono a vita alta e scendono aderenti lungo la gamba per poi aprirsi con una bella piega centrale. L'orlo è impunturato, per essere molto più originale. I jeans flared possono essere utilizzati ogni giorno e inoltre regalano uno stile elegante che ricorda gli indimenticabili anni '70. Questo modello può regalare anche alcuni centimetri in più è tutto questo grazie alla forma svasata.

Pellegrini ha pubblicato la foto del suo outfit direttamente su Instagram e ha ottenuto molti like da tutti i suoi ammiratori.

Alcuni dettagli

Federica Pellegrini inoltre ha indossato una camicia con rouches, sono perfette per impreziosire lo scollo a V. Per completare l'outfit ha optato anche per una giacca in fake four.

Quest'ultima è di tonalità fucsia, con revers e spalle rinforzate.

L'ex nuotatrice ha sfoggiato un paio di stivali neri a punta. Questa calzatura è perfetta per regalare uno stile molto più romantico. I jeans a zampa possono essere abbinati a una camicia oversize e dei mocassini platform. Però sono ideali anche una giacca, una t-shirt e delle sneakers.

Altre tendenze da scoprire

Afef invece recentemente ha indossato in pubblico un trench in denim con dei dettagli in pelle. Questo è caratterizzato da tasche laterali, ampi revers, chiusura monopetto con cintura in pelle di color cuoio e spalline imbottite.

Il trench può essere scelto con nuance insolite o può essere realizzato con materiali particolari.

Esso è sempre molto semplice e può essere sfoggiato con una t-shirt, dei pantaloni neri e delle sneakers, per avere uno stile casual chic. Invece per avere un look più elegante si può optare per un abito in maglia da scegliere nella versione mini e un paio di stivaletti in pelle.

Il trench si conferma quindi come intramontabile e ogni anno risulta essere sempre in voga.