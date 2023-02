I jeans skinny strappati sono i protagonisti delle tendenze moda della primavera 2023. Ultimamente questo capo è stato sfoggiato anche da Matilde Gioli. Elodie ha invece optato per una tuta trasparente, per avere uno stile femminile e non passare mai inosservata. Finalmente è arrivato il momento di scoprire attentamente le varie novità dei prossimi mesi.

Moda, le ultime novità

I jeans skinny strappati sono ritornati di tendenza e quindi non possono mai mancare nel guardaroba femminile. Anche la bella Matilde ha scelto questi pantaloni ultra aderenti indossandoli durante una gita fuori porta.

Per l'occasione, una passeggiata a cavallo, la Gioli ha scelto un outfit davvero molto comodo e sportivo allo stesso tempo sfoggiando i jeans skinny, una felpa e un paio di sneakers.

Il look in questione è da perfetta liceale e si conferma la tendenza della primavera 2023. Per impreziosire il capo in questione sono presenti degli strappi sulle ginocchia e l'orlo sfrangiato. Questi dettagli paiono poco tradizionali, ma sono perfetti per rendere il tutto molto più originale. I jeans skinny strappati sono sempre molto versatili e possono essere scelti per ogni occasione.

I dettagli da scoprire

Questi jeans regalano uno stile "finta trasandata" davvero irresistibile e Matilde ne è proprio l'esempio.

I pantaloni con gli strappi possono essere abbinati a un blazer con frange e a un paio di stivali, look ideale in città. Per l'ufficio si può invece optare per una camicia bianca e l'originale giacca sciancrata. Inoltre non possono mancare dei mocassini flat e hobo bag. Questo look risulta essere elegante, ma reso meno serio proprio grazie al denim.

L'attrice ha pubblicato la foto con il suo meraviglioso outfit sui vari social.

Altre tendenze imperdibili

Come si diceva in apertura, Elodie ha invece indossato una tuta trasparente che le regala uno stile molto sensuale. Questo capo è stato sfoggiato sopra un body di colore nero, molto sgambato con scollo e cuore. La cantante ha abbinato anche dei guanti di pelle nera e una pelliccia in piume.

Per completare il tutto ha aggiunto anche degli orecchini, un ciondolo e un paio di décolleté a punta. I capelli erano raccolti in un bel chignot. Con questo look Elodie si è esibita sul palco del Teatro Ariston a Sanremo. Inutile dire che ha ottenuto molto successo lanciando la giusta ispirazione per molte donne che vogliono sfoggiare un look glamour.