Il blazer in tweed è il grande protagonista delle tendenze moda della primavera 2023. Ultimamente questo capo è stato sfoggiato con molta disinvoltura anche da Charlotte Casiraghi. Poi si può prendere ispirazione anche da Meghan Markle che ha indossato un paio di pantaloni skinny in pelle. Entrambe le proposte sono perfette per le donne di ogni età, per essere sempre al centro dell'attenzione. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutte le ultime novità da copiare nei prossimi mesi.

Tendenze moda

Il blazer non può mai mancare nelle serate di mezza stagione.

Recentemente anche Charlotte ha optato per questo capo, per un risultato finale davvero molto sofisticato. La figlia di Carolina ha anche indossato una t-shirt bianca e dei jeans a gamba dritta e dal lavaggio délavé. Invece ai piedi ha pensato di sfoggiare un paio di stivaletti in pelle. Un mix davvero strepitoso e inutile dire che gli sguardi erano puntati tutti su Charlotte.

Alcuni abbinamenti da copiare

Il blazer realizzato in tweed non passa mai di Moda e quindi va assolutamente indossato. Con questo capo si possono creare molti tipi di outfit, perfetti per ogni occasione. L'abbinamento con la t-shirt e i jeans di Charlotte è davvero imperdibile. Si può aggiungere anche una bella camicia in satin di colore perla e magari questa può essere accompagnata da un gilet.

Invece per i grandi eventi mondani si può indossare una gonna longuette e magari anche questa può essere realizzata in tweed, per avere un completo molto originale. Quindi la figlia di Carolina ha lanciato la giusta ispirazione per i prossimi mesi.

Altre novità da scoprire

Invece Meghan Markle ha scelto un paio di pantaloni skinny in pelle.

Inutile dire che questo capo è veramente meraviglioso. La duchessa di Sussex ha abbinato anche un cappotto che arriva alle ginocchia di colore beige. Invece ai piedi ha optato per delle décolleté. Quest'ultime sono realizzate in pelle nera e hanno il tacco molto alto e sottile. Il look di Meghan unisce perfettamente lo stile audace che regalano i pantaloni in pelle, all'eleganza e alla finezza che contraddistingue la duchessa.

Il risultato finale è un look davvero molto romantico, perfetto per non passare mai inosservate. Con i pantaloni in pelle si possono indossare anche una semplice t-shirt con lo scollo rotondo o una maglia cropped. Inoltre al posto delle décolleté sono ideali anche delle sneakers, degli anfibi o degli stivali con il tacco basso. Una giacca biker o un blazer in jeans completano perfettamente l'outfit. Adesso resta solamente il tempo di scegliere e sfoggiare il blazer in tweed di Charlotte Casiraghi e i pantaloni in pelle di Meghan Markle.