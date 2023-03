Shèngjié, conosciuto come anche come Shi, è un hairstylist cinese ventisettenne che vive in Italia, (più precisamente a Sacile, in provincia di Pordenone) da ormai 16 anni e specializzato ed esperto nella colorimetria del capello. Si è fatto conoscere grazie ai suoi video pubblicati sui social, in cui mostra le sue magistrali performance, raggiungendo più di 778 mila followers su Tik Tok, più di 222 mila seguaci su Instagram e oltre 65 mila su Youtube.

Blasting News ha incontrato Shi al Cosmoprof 2023 di Bologna per intervistarlo sulle tendenze di moda primaverili e principali tecniche riguardo la colorazione e la schiaritura dei capelli.

L'intervista a Shi

Da studioso e appassionato di colorimetria, raccontaci quali sono le principali tecniche di schiaritura dei capelli

"Quest'anno e anche l'anno prossimo si cercherà di concentrare le schiariture in maniera molto soft e delicata. Quindi, non proverà a riempire troppo con la quantità di schiariture e bisogna applicare la tecnica airtouch per concentrare il 20 e il 30% non di più di prodotto. Lo scopo fondamentale è quello di tenere una manutenzione facile e non deve avere degli stacchi, il colore deve durare a lungo per sei mesi e anche un anno senza assolutamente problemi".

Abbiamo notato al Cosmoprof 2023 che è presente molto rosa anche per la colorazione di capelli. Hai tratto ispirazione dal magenta, colore di quest'anno per Pantone?

"In realtà, no perché il rosa è l'unico colore che all'altezza di tono chiaro è quello si adatta bene su una base bionda. Una volta che il colore rosa sparisce ritorna quel biondo più "pulito", che non darà fastidio ed è questo l'obiettivo principale".

Per quanto riguarda per chi ha una base mora o comunque piuttosto scura di capelli, qual è il tuo consiglio per rinvigorire una chioma piuttosto spenta?

"Anche per il capello scuro, si deve assolutamente rispettare la base naturale senza modificarla. Cerco di dare sicuramente un po' più di luce alla chioma, applicando una schiaritura molto più bassa di tonalità rispetto al biondo, quindi un 15-20% giusto per dare un ritocco. Le more però rimangono more non bisogna fare un cambio totalmente radicale, perché così facendo può complicare molto la gestione della colorazione del capello a casa".

Quale parola d'ordine assoceresti alle tendenze della primavera del 2023 riguardo la colorazione dei capelli?

"Non ho in mente una parola ben precisa per definire le tendenze primaverili. Posso dire che per me il biondo, deve rimanere tale, quindi non deve diventare un arancione, un giallo, "a strisce" o le classiche parature. Quindi, non "zebrato" per intenderci".