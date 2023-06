La gonna pareo non può mai mancare nel guardaroba femminile delle tendenze moda dell'estate 2023. Recentemente questo capo è stato indossato anche da Elisabetta Gregoraci. Inoltre si può prendere ispirazione dall'outfit di Elisabetta Canalis che ha sfoggiato dei jeans a zampa. Adesso è il momento giusto per scoprire attentamente le varie novità dei prossimi bollenti mesi.

Le tendenze outfit

La gonna pareo è la protagonista assoluta della stagione estiva. Di solito questo capo è utilizzato come copricostume o come rimedio last minute alla sera. La gonna pareo può essere sfoggiata anche in città, per creare degli outfit molto audaci.

Il modello su cui puntare è senza nessun dubbio quello indossato dalla bella Elisabetta Gregoraci. Questo capo risulta essere elegante e dal sapore retrò. La gonna pareo avvolge perfettamente i fianchi della showgirl, ed è realizzata in satin con pattern floreale. Inoltre è impreziosita da uno spacco centrale che fa intravedere le gambe. Gregoraci ha abbinato anche una camicia nera in seta che ha lasciato sbottonata. Per completare l'intero outfit ha optato per una mini bag a mano. Un look davvero irresistibile, da copiare assolutamente.

I dettagli da non perdere

La gonna pareo può essere indossata con capi basic e ballerine, sneakers o sandali. Il capo è un incrocio tra una gonna e un pareo ideale in città nella versione midi con camicie e crop top.

Invece la versione mini è perfetta con ciabatte e bikini. Durante il giorno si può optare per delle borse in rafia e sandali flat; invece per la sera sono ideali mules con il tacco, sandali e pochette gioiello. Nell'ultima proposta lo stile è molto più elegante. Non possono mancare una nail art magenta, un berretto da baseball e degli occhiali da sole con le lenti colorate.

Altri look da scoprire

Elisabetta Canalis ha indossato un paio di jeans a zampa. Si tratta di un outfit rilassato, casual e street. Questi jeans scampanati sono realizzati in denim e possono essere sfruttati anche nei mesi molto caldi. Quindi basta solamente un po' di fantasia, per creare degli outfit molto originali. Precisamente il capo è a vita alta, oversize e ricorda gli anni '70.

La conduttrice ha sfoggiato anche una t-shirt di colore bianco, una borsa baguette bianca e delle ciabatte blue jeans con la suola alta. I pantaloni a zampa sono ideali con un gilet in denim molto aderente e delle sneakers bianche. Inoltre si può optare per una camicia in satin di tonalità limone e delle mules. In questo caso è perfetta una manicure turchese e un marsupio colorato in pelle. Resta solamente il tempo di scegliere e ovviamente sfoggiare la proposta preferita.