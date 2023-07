L'abito midi a costine è il protagonista delle tendenze moda dell'estate 2023 e recentemente è stato indossato anche da Ilary Blasi. Invece Sabrina Ferilli ha scelto una gonna longuette davvero originale. Entrambe le proposte possono essere prese in considerazione dalle donne di ogni età. Finalmente è arrivato il momento più adatto per scoprire le novità dei prossimi bollenti mesi.

Tendenze outfit

L'abito midi di colore verde della bella Ilary Blasi è realizzato a costine, come vuole la tendenza del momento. Il capo in questione risulta essere molto leggero e senza maniche.

Il vestito può essere indossato proprio tutti i giorni, dalla mattina alla sera. La showgirl è sempre la prima che sceglie dei capi molto facili da abbinare. L'abito midi a costine è perfetto per avere uno stile minimal. Quindi la showgirl ha lanciato la giusta ispirazione per molte donne.

I dettagli da copiare

Ilary ha scelto uno stile sportivo e casual allo stesso tempo. Precisamente la conduttrice ha abbinato l'abito midi a costine a un paio di sneakers di colore bianco e nero. Quest'ultime sono ideali per avventurarsi in escursioni molto brevi. I vestiti di questo tipo possono essere sfoggiati con dei sandali bianchi con il tacco sottile e una baguette bag realizzata in pelle. Inoltre non possono mancare dei gioielli oro e degli occhiali da sole con una montatura a goccia.

Invece per un festival sulla spiaggia o una festa serale all''aperto si può aggiungere un paio di stivali neri e una cintura sottile in vita. Si può realizzare una nail art fucsia e indossare degli occhiali da sole con le lenti colorate.

Altre proposte da scoprire

Sabrina Ferilli ha scelto una gonna longuette con una stampa micro floreale.

Il capo è in linea con le tendenze della bollente estate 2023. La gonna longuette è davvero intramontabile e non può mai mancare nel guardaroba femminile dei prossimi mesi. Questa regala uno stile raffinato e rilassato nello stesso tempo. Si tratta di una scelta classica che può essere utilizzata per creare molti tipi di outfit.

Ritorniamo velocemente a Sabrina che ha sfoggiato la gonna longuette con una t-shirt nera. Inoltre ha optato per delle meravigliose décolletés blu elettrico. Si tratta di un mix davvero esplosivo, perfetto per non passare mai inosservate. La gonna può essere abbinata con un body scollato color ciliegia e dei sandali alla schiava. Sono ideali anche una camicia a maniche corte e delle espadrillas. L'ultimo outfit può essere utilizzato in ufficio nelle giornate più calde. È perfetta anche una canotta in pizzo con il reggiseno a vista e delle sneakers basse. Adesso resta solamente il tempo di scegliere la proposta preferita per la calda stagione estiva.