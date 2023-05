La beauty blander è un assoluto must-have di ogni trousse per Cosmetici e può diventare una valida alleata per un make-up impeccabile. Permette, infatti, di applicare il trucco nelle zone del viso più difficili da raggiungere come le pieghe delle palpebre, il contorno occhi o il naso.

Molti ne hanno già sentito parlare o magari l'hanno già comprata, ma spesso non si sa come utilizzarla.

Non tutte le beauty blender sono uguali

Le classiche spugne per applicare il trucco sono note da anni. La vera rivoluzione del settore è arrivata solo nel 2003, quando è nata la spugna originale per il trucco a forma di uovo.

Oggi, il termine beauty blender si usa comunemente per tutte le spugne per il trucco di questo tipo.

Forma a goccia o clessidra?

La forma a goccia è una delle più classiche ed è perfetta anche per chi si sta approcciando per la prima volta a questo semplice oggetto di tendenza. Oltre ad essere facile da maneggiare grazie alla sua forma ergonomica, il fondo arrotondato la rende utile per coprile le zone più ampie del viso, mentre la punta permette di raggiungere le zone più difficili. Questo tipo di spugnetta è perfetta anche per applicare la cipria, specialmente nella zona del contorno occhi.

La forma a clessidra è molto utile alle appassionate di blush in crema o crema contouring: il restringimento centrale, infatti, permette di impugnarla al meglio permettendo così un’applicazione più mirata e precisa, specialmente quando si parla di lavorare sui chiaroscuri.

Come utilizzare la beauty blender

L'uso della beauty blender è facile e si impara in fretta. Basta seguire poche semplici regole.

Prima di tutto, la beauty blender si utilizza umida se si vogliono usare prodotti in crema; questo perché essendo una spugna per sua natura tende ad assorbire il fondotinta con conseguente eccessivo spreco di prodotto.

Pertanto, prima di utilizzare la spugnetta, occorre bagnarla sotto l'acqua corrente e poi strizzarla accuratamente. Occorre continuare a strizzarla sotto il getto dell'acqua finché non avrà aumentato del doppio la sua dimensione; a questo punto strizzala finché non uscirà più acqua. Asciugarla leggermente con un asciugamano, per renderla umida ma non bagnata; se utilizzata bagnata il fondotinta si separerà e non è certo ciò che si vuole ottenere.

Si potrà a questo punto procedere applicando il fondotinta sul dorso della mano picchiettandolo con la beauty blender e allo stesso modo si dovrà picchiettarlo delicatamente sul viso. È davvero importante non spalmare il trucco con la spugnetta ma picchiettarlo, non ripassando più volte sullo stesso punto. Per applicare il trucco su zone più grandi, utilizzare la parte rotonda; per le parti meno accessibili e per applicare il correttore sotto le palpebre, utilizzare invece l'estremità a punta, che raggiunge qualsiasi punto. Infine, con la spugnetta ci si può anche incipriare ed applicare il blush.

Come pulire la beauty blender

Occorre lavare accuratamente la beauty blender dopo ogni utilizzo.

Potrebbe essere il serbatoio di molteplici batteri che non si vuole di certo portare sul nostro viso.

La beauty blender non va lavata soltanto con l'acqua, poichè l'acqua da sola non è in grado di sciogliere e di rimuovere il make-up. Occorre munirsi di una ciotola con dell'acqua a cui aggiungere del detersivo per i piatti e qualche goccia di olio di cocco o oliva. Immergere la beauty blender e fare in modo di farle assorbire tutto il liquido presente nella ciotola. Iniziare, dunque, a strizzare la spugnetta finché non torna del colore naturale e risciacquare nuovamente sotto il getto d'acqua, ripetendo la procedura fino a quando la spugnetta sarà priva di impurità. Strizzare accuratamente la spugnetta e lasciarla asciugare in una stanza ventilata, non chiudendola in un armadietto o una trousse.

Ci saranno dei punti in cui la spugnetta non tornerà pulita del tutto perché avrà assorbito troppo prodotto ma sarà comunque un risultato accettabile e sicuro per la pelle.