I jeans skinny sono la giusta ispirazione moda per il prossimo autunno 2023. Ultimamente questo capo è stato sfoggiato anche da Kate Middleton. Invece Benedetta Parodi ha optato per un paio di short sfrangiati. Entrambi i capi saranno essenziali nel guardaroba femminile dei prossimi mesi.

Le tendenze della stagione autunnale

I jeans skinny sono sempre gettonati e sono stati scelti anche dai reali: Kate Middleton infatti non riesce a rinunciare a questo capo. La principessa del Galles li ha utilizzati per creare un outfit total black.

I jeans skinny sono perfetti per avere uno stile ricercato e semplice allo stesso tempo.

Kate con questi pantaloni ha partecipato a un evento e ha potuto ballare liberamente e godersi la serata al meglio. Quindi basta solo aggiungere alcuni dettagli, per un look davvero strepitoso. Per completare l'outfit si può optare per una mini bag a mano e una nail art bordeaux.

I dettagli

Kate ha scelto un modello di colore nero che funziona proprio come una seconda pelle. Inoltre ha pensato di indossare un top nero a maniche lunghe con scollo Bardot. Questo capo lascia intravedere maliziosamente le spalle, per uno stile elegante e alla Moda. Inoltre non possono mancare un paio di sneakers bianche e degli orecchini dorati a cerchio.

Nel guardaroba della principessa sono presenti numerosi jeans skinny, che sono davvero molto versatili e possono essere indossati in ogni occasione.

Per un look più rock possono essere abbinati a una giacca di pelle nera e un top bianco. Invece nelle occasioni più formali si può optare per un blazer in Principe di Galles. I jeans skinny possono essere utilizzati anche in ufficio e in questo caso sono ideali una blusa in seta e dei mocassini neri o marrone. È veramente il capo giusto per essere eleganti, ma con pochi sforzi.

Altri outfit irresistibili

Benedetta Parodi ha sfoggiato degli short sfrangiati, che possono essere indossati durante tutto l'autunno 2023. La conduttrice ha scelto un modello a cinque tasche in denim. I pantaloncini sono caratterizzati dall'orlo a taglio vivo e da un lavaggio abbastanza chiaro.

Gli short sono sempre molto amati e possono essere indossati da tutte le donne: possono essere abbinati a un costume intero, una camicia in pizzo, una giacca in jeans e dei mocassini.

Si può optare per un top elegante, un blazer e degli stivaletti con il tacco basso. Sono ideali anche le camicie oversize di colore azzurro o bianco e delle sneakers. In questo caso sono ideali una manicure magenta e uno zainetto in pelle.