I jeans a vita alta sono i protagonisti del prossimo autunno 2023. Il capo in questione recentemente è stato indossato anche da Emma Marrone. Invece Valentina Ferragni ha sfoggiato dei meravigliosi stivali texani. Finalmente è arrivato il momento per scoprire le ultime novità dei prossimi mesi.

Le tendenze della stagione autunnale

I jeans a vita alta regalano a Emma uno stile molto ribelle. Precisamente la cantante ha scelto un modello con la gamba larga. Questo capo è must have della Moda nel prossimo autunno 2023. Emma ha mostrato i pantaloni in uno scatto pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Ovviamente ha ottenuto molti consensi e ha lanciato la giusta ispirazione per tutte le fashioniste. Proprio così perchè è un outfit alla portata di tutte le donne. Per impreziosire il tutto si può realizzare anche una nuova acconciatura, come la treccia a spina di pesce o la ponytail alta. Inoltre si può optare per uno styling mosso con la riga centrale.

Gli abbinamenti imperdibili

Emma ha sfoggiato i jeans a vita alta con una maglia di colore crema. Inoltre ha optato per una cintura marrone con la fibbia metallizzata e una giacca scamosciata di tonalità cognac. Inoltre non possono assolutamente mancare un paio di stivali effetto pitonato e gli occhiali da sole. Questo look è ideale nelle lunghe giornate autunnali.

Però i jeans a vita alta possono essere indossati con una camicia bianca e dei mocassini. Sono ideali anche un blazer a quadri e una camicia in satin. In una serata speciale sono perfetti un top in pizzo e una giacca biker, per uno stile un po' diverso dal solito. Invece per ricordare lo stile degli anni '70 si può optare per dei tronchetti con il tacco largo e una camicia con fantasia paisley.

Una nail art blu notte, una mini bag a mano e l'outfit è terminato.

Gli outfit continuano

Recentemente Valentina Ferragni ha indossato un paio di stivali Texani di colore beige. Questi sono veramente il must per la scarpiera della stagione autunnale ormai alle porte. Inoltre è un acquisto davvero molto furbo perché può essere utilizzato anche in inverno.

Quindi nelle strade della metropoli o in ufficio sono indispensabili gli stivali scamosciati. Ritorniamo velocemente alla bella Valentina che ha abbinato questa calzatura a un sunset dress interamente ricoperto di strass. Inoltre si possono sfoggiare una camicia bianca a maniche corte e dei jeans a zampa. Per avere uno stile country sono ideali dei texani alti fino al ginocchio, una t-shirt bianca, una camicia a quadri e dei jeans a sigaretta.. In questo caso è ideale l'effetto wet o uno styling liscio con la riga centrale. Uno zainetto in pelle, una nail art bordeaux e il look è finalmente pronto.