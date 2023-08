La gonna lunga a pareo è la vera protagonista dell'imminente autunno 2023. Ultimamente questo capo è stato sfoggiato con molta disinvoltura anche da Elodie. Invece Emily Ratajkowski ha optato per un paio di stivali. Quindi entrambe le proposte nel guardaroba femminile dei prossimi mesi non possono assolutamente mancare.

Le tendenze

La gonna lunga a pareo è perfetta per avere uno stile molto sensuale. Anche Elodie ha voluto anticipare la tendenza Moda dei prossimi mesi. Sul capo in questione è presente una chiusura a incrocio posizionata sul fianco.

Molto spesso quest'ultima è perfettamente nascosta da applicazioni scultoree, da fiocchi o finti nodi. Per il resto le gonne lunghe a pareo sono realizzate con dei tessuti leggeri e soprattutto morbidi che seguono i vari movimenti del corpo. Inoltre svolazzano attorno alle gambe e creano degli effetti "vedo e non vedo" davvero irresistibili. La gonna lunga a pareo è stata sfoggiata anche da Giulia Stabile e Miriam Leone. Quindi è proprio la giusta ispirazione per i prossimi frizzanti mesi autunnali.

I dettagli da scoprire e copiare

Precisamente Elodie ha scelto una gonna lunga di colore nero. Questo capo è caratterizzato da uno spacco laterale molto profondo che mette in evidenza la silhouette.

Il modello ha la vita asimmetrica e su un fianco l'immancabile chiusura a incrocio. La cantante ha abbinato anche un reggiseno nero a triangolo. Su quest'ultimo sono presenti dei lunghi lacci sottili che si incrociano intorno alla vita che in questo modo resta sempre scoperta. L'outfit è completato da sandali neri con il tacco alto.

Inoltre non possono mancare dei meravigliosi orecchini dorati e a catena. La cantante non ha indossato una borsa, però si può optare per modelli a spalla, piccoli o ton sur ton.

Le calzature della stagione autunnale

Gli stivali sono sempre gettonati e possono essere sfoggiati nella stagione autunnale. Recentemente la calzatura è stata scelta anche da Emily Ratajkowski.

Gli stivali possono essere abbinati a delle gonne longuette, abiti corti in satin o midi skirt. Ad esempio la modella li ha sfoggiati insieme a un tubino nero. Inoltre ha optato per una cintura con fibbia, degli occhiali da sole e una borsa a tracolla. Nell'autunno 2023 si possono scegliere gli stivali chiari scamosciati con il tacco basso. Sono di tendenza anche quelli in pelle nera con il gambale alto e la punta squadrata. Con questa calzatura il risultato finale è molto più glamour e raffinato. Invece per uno stile più sensuale è ideale la versione con il tacco a spillo e dal finish lucido. Una nail art magenta, un berretto da baseball e l'outfit è veramente pronto.