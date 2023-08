Gli stivali Texani sono i protagonisti del prossimo autunno 2023. Ultimamente questa calzatura è stata sfoggiata anche da Chiara Ferragni. L'influencer è sempre la prima a lanciare le nuove tendenze della Moda. Demi Moore, invece, ha indossato una gonna lunga. Entrambe le proposte sono perfette per le donne che vogliono essere al centro dell'attenzione. Finalmente è arrivato il momento giusto per scoprire tutte le novità della prossima stagione.

Le tendenze da scoprire

Gli stivali Texani sono l'accessorio giusto per completare l'outfit nel migliore dei modi.

Nell'ultimo periodo, Chiara Ferragni ha scelto un modello in pelle spazzolata che arrivano a metà polpaccio. La calzatura in questione ha il tacco largo e spesso. In questo modo sono molto più comodi da indossare. Gli stivali scelti dall'influencer sono impreziositi da una fibbia alla caviglia. La calzatura è capace di adattarsi a diversi outfit e anche a stagioni diverse.

Alcuni dettagli

La Ferragni ha abbinato gli stivali Texani a degli shorts in denim realizzati con un lavaggio scuro e a un top bandana davvero originale. L'imprenditrice digitale li ha sfoggiati anche con una camicia sbottonata e un top bianco a fascia. In altre occasioni non possono mancare dei pantaloncini corti con stampa animalier.

Gli stivali Texani sono ideali anche con una minigonna o una gonna lunga con lo spacco centrale. È perfetto anche un maxi abito di colore bianco per mettere in risalto l'abbronzatura. Nelle serate più fresche si può aggiungere una giacca in jeans. Quindi, questa calzatura è davvero essenziale. Per impreziosire il look si può realizzare uno styling leggermente mosso con la riga centrale.

Per finire, una nail art magenta, una borsa a tracolla e l'outfit è finalmente terminato.

Altre novità imperdibili

Demi Moore ha indossato una gonna lunga di colore bianco. È un capo davvero immancabile nel guardaroba femminile dei prossimi mesi. La gonna lunga che ricorda lo stile degli anni '70, risulta essere molto aderente e a vita rigorosamente bassa.

L'attrice ha pensato di abbinarla a un tank top e un cardigan. Ai piedi ha optato per un paio di sneakers realizzate con dei materiali riciclati e una mini bag, ovviamente bianca. La gonna lunga può essere indossata con una camicia in pizzo con il reggiseno a vista, un blazer e dei mocassini. Per quanto riguarda l'acconciatura, si può optare per un top knot o una ponytail alta. Uno zainetto in pelle colorata, un berretto da baseball, una nail art blu scuro e il look è pronto. Adesso resta solamente il tempo per scegliere e sfoggiare la proposta preferita per il prossimo autunno 2023.