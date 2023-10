Il trench sarà fra i capi di abbigliamento protagonisti dell'autunno 2023, esso è stato sfoggiato recentemente con molta disinvoltura anche da Amal Clooney. Intanto Alessia Marcuzzi ha indossato in pubblico dei jeans larghi, ideali per le donne di tutte le età.

Nuovi look da scoprire: il trench

Il trench è il cappotto per eccellenza, ideale nelle "mezze stagioni" e ormai diventato un vero cult della moda.

Recentemente lo ha indossato anche Amal Clooney, che ha scelto un modello classico di tonalità cammello. Il capo in questione è impreziosito da bottoni dorati.

La moglie dell'attore George Clooney ha abbinato il trench a un vestito verde, una borsa a mano e delle décolleté pitonate. Un outfit elegante e semplice nello stesso tempo, che mette in risalto il soprabito. In questo modo viene esaltata l'anima evergreen e versatile del capo.

La praticità e l'eleganza sono le caratteristiche che rendono il trench utile nell'armadio di ogni donna. Questo capo può adattarsi a diversi outfit, da quelli più casual a quelli più formali e regala quel tocco in più che fa la differenza.

Ad esempio con le sneakers e i jeans, il trench regala un look casual davvero vincente. Per avere uno stile londinese si possono scegliere invece una gonna corta e dei mocassini. Per quanto riguarda lo styling, Amal Clooney ha creato delle onde leggere con la riga laterale.

Si può realizzare anche una piega liscia e ai lati del volto non possono mancare le baby braids: con una mini bag a mano, una nail art blu notte e l'outfit è subito pronto.

Gli outfit continuano: i jeans larghi

Recentemente invece la conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi ha sfoggiato dei jeans larghi e quindi ha lanciato la giusta idea per i prossimi mesi.

In particolare la showgirl ha optato per un look total blue. Questo è composto da un pullover a collo alto e dettagli cut out posizionati su tutto il capo. La conduttrice ha indossato delle décolleté con il tacco alto e una borsa tracolla.

Per quanto riguarda lo styling, la showgirl ha creato una piega liscia con la riga centrale.

Inoltre la tonalità della chioma è biondissima. Su questa nuance possono comparire delle inguardabili sfumature: per evitare tutto questo è indicato utilizzare uno shampoo anti-giallo.

I jeans larghi possono essere abbinati anche a una blusa dalla tonalità accesa e a un cappotto lungo. Per un look più formale sono perfette, invece, una camicia di colore bianco e una giacca sartoriale. In questo caso si possono realizzare delle onde appena accennate o l'effetto wet: con berretto da baseball, una nail art rosso fuoco e una borsa a tracolla il look è sistemato.