Sotto la Luna in Leone si costruisce il quadro astrologico dell'oroscopo dell'11 novembre, data in cui si celebra San Martino. La settimana prosegue sotto vari colpi di scena, ma l'Ariete dovrà fare molta attenzione in queste 24 ore a causa di alcuni imprevisti. E se quest'ultimo segno zodiacale è posizionato sul fondo della classifica, il Pesci è capolista riuscendo a prendere in mano le redini della sua vita. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche e la relativa classifica.

Classifica e oroscopo del giorno 11 novembre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Ariete. Ogni chiusura è una chiamata alla prossima grande opportunità. Usate questo momento per reinventarvi, per costruire qualcosa di vostro, per imparare nuove competenze. Il mondo non vi deve nulla, ma vi offre tutto se smettete di chiedere “perché a me?” e iniziate a chiedervi “per cosa posso usare questo?”. Occhi bene aperti. Anche se la giornata porta con sé un ritorno alla calma, ma non per questo sarà priva di imprevisti. Dopo un periodo piuttosto intenso, potreste sentire il bisogno di rimettere ordine nella routine e di riprendere in mano alcuni progetti che avevate accantonato. È il momento ideale per pensare al lungo termine, sia nella sfera professionale che in quella sentimentale.

Potrebbe anche riemergere qualcosa dal passato: un vecchio contatto, un’amicizia o un sentimento che pensavate sopito. Non aspettate che siano sempre gli altri a muoversi, fate voi il primo passo. Le coppie potrebbero dover affrontare questioni economiche che richiedono collaborazione e concretezza.

1️⃣1️⃣- Leone. Avete subito una delusione amorosa, ma non è la fine. Ogni volta che qualcuno se ne va, la vita vi sta facendo spazio per qualcosa di più vero. Amare non significa perdere sé stessi, significa imparare chi siete davvero. Vi sentirete stanchi e con la mente ancora legata ai giorni precedenti, ma dovrete rimboccarvi le maniche. È una giornata che richiede concentrazione e senso pratico, specialmente se avete impegni familiari o professionali urgenti.

Cercate di gestire al meglio le energie e di non farvi sopraffare da chi chiede troppo. Il rischio è quello di perdere la calma e compromettere l’umore della serata. Un po’ di pazienza vi aiuterà a superare questo momento con equilibrio. Se avete figli o persone a carico, preparatevi a soddisfare richieste particolari che potrebbero mettervi alla prova, ma che saprete affrontare con il consueto coraggio.

1️⃣0️⃣- Vergine. Il fallimento non è un muro, è un insegnante. Vi ha mostrato cosa non funziona, e questo è un dono. Il problema non è cadere, è restare giù. Ogni grande storia di successo nasce da un disastro ben gestito. Guardatevi allo specchio e dite: “Non ho perso. Sto imparando a vincere.” La giornata inizia con una certa svogliatezza.

Potreste sentirvi demotivati e inclini a rimandare, ma non lasciatevi trascinare da questa sensazione. Le responsabilità economiche e lavorative richiederanno la vostra attenzione, e la preoccupazione per le spese o gli impegni imminenti potrebbe pesarvi più del solito. Nonostante ciò, con il passare delle ore riuscirete a ritrovare una certa calma. In amore avrete bisogno di leggerezza: dedicatevi a chi vi trasmette serenità e lasciate andare i pensieri negativi. Circondatevi di persone che vi fanno stare bene e ricordate che anche una piccola gratificazione può far tornare il sorriso.

9️⃣- Sagittario. Siete esauriti. Avete dato troppo senza ricaricarvi. La vostra energia è il vostro capitale più prezioso.

Prendetevi un giorno per respirare, per camminare, per dire “no” a ciò che vi toglie luce. Per ritrovare equilibrio e serenità sarà utile concentrarvi su voi stessi. A volte basta poco per cambiare prospettiva: un po’ di movimento, un bagno rilassante, un abbigliamento che vi faccia sentire bene. Sono gesti semplici, ma capaci di restituirvi fiducia e buonumore. Chi gestisce la casa o si prende cura dei propri cari potrebbe sentirsi più affaticato del solito o preoccupato per il futuro. Non cedete all’ansia e cercate di affrontare le questioni una alla volta. Limitate il consumo di caffè e zuccheri, perché la tensione potrebbe trasformarsi in nervosismo. Meglio puntare su calma, equilibrio e momenti di autentico relax.

8️⃣- Capricorno. La solitudine non è una punizione, è un periodo di semina. Questo è il momento in cui vi costruite, in cui diventate la persona che il vostro futuro partner non vede l’ora di incontrare. Per sentirvi realizzati dovrete uscire da ciò che vi è familiare e accettare nuove sfide. È una giornata adatta a dimostrare la vostra capacità di adattamento e il vostro senso pratico. Qualcuno potrebbe affidarvi un incarico inaspettato o coinvolgervi in un progetto interessante. Anche nelle piccole cose, come le attività quotidiane o la gestione della casa, potrete mostrare la vostra efficienza. Fate attenzione però alle spese: meglio non esagerare e mantenere il controllo del budget. Le relazioni sociali saranno una risorsa preziosa, capaci di offrirvi supporto nei momenti più impegnativi.

Vivete con curiosità e fiducia, senza temere l’imprevisto.

7️⃣- Gemelli. Non siete definiti da quanto avete nel conto, ma da quanto avete nel cuore e nella mente. Smettete di pensare alla scarsità e iniziate a pensare all’abbondanza. Avrete un’energia frizzante che vi spingerà a dare il massimo in ogni attività. Sarà un buon momento per dedicarvi a compiti pratici o per sbrigare commissioni rimandate. Un familiare o un collega potrebbe chiedervi un favore, e anche se inizialmente vi sembrerà di non avere tempo, riuscirete comunque a gestire tutto con efficacia. Chi ama cucinare o occuparsi della casa potrà iniziare a organizzarsi in anticipo per le prossime occasioni speciali: un piccolo gesto di attenzione che farà la differenza.

L’umore sarà positivo, ma fate in modo di non disperdere le energie in troppe direzioni.

6️⃣- Acquario. La transizione è scomoda perché vi state trasformando. Ogni volta che vi sentite confusi, sappiate che state crescendo. Non cercate di tornare alla “normalità”: era quella normalità a trattenervi. Guardate avanti. L’ignoto non è un nemico, è una porta che aspetta solo che voi la varchiate. Il lavoro o le questioni pratiche sembrano rallentare, ma non tutto dipende da voi. È un momento di riflessione in cui è meglio non forzare le situazioni. Se qualcosa non va come sperato, prendetevi una pausa per ricaricare mente e corpo. Passeggiare, leggere o trascorrere del tempo in un ambiente tranquillo può aiutarvi a ritrovare la giusta concentrazione.

Anche se vi sentite un po’ scoraggiati, evitate di chiudervi in voi stessi. Ogni fase ha la sua utilità, e questa può insegnarvi a gestire meglio i tempi della vita. Non rimandate ciò che è importante per paura di fallire: agite con calma e consapevolezza.

5️⃣- Bilancia. Se siete dei genitori sopraffatti, ricordate: crescere un figlio non significa controllarlo, ma ispirarlo. E l’ispirazione nasce dall’esempio, non dalle parole. Sarà una giornata che vi consentirà di mostrare la vostra intelligenza e il vostro intuito. Sul lavoro potrete affrontare con determinazione compiti complessi, ottenendo buoni risultati. Chi è in cerca di nuove opportunità troverà spunti interessanti, magari proprio quando meno se lo aspetta.

Anche se a volte vi sentite incerti, ricordate che la fiducia in voi stessi è il vostro motore più potente. Nei momenti di insicurezza, confidatevi con il partner o con un amico fidato: parlare vi aiuterà a mettere ordine nei pensieri e a liberarvi da dubbi inutili.

4️⃣- Toro. Fate una cosa oggi che vi spaventa e vi sposterete di un passo fuori dal terreno del “buono” per entrare in quello dell’“eccellente”. Affronterete la giornata con ottimismo e voglia di fare. Il vostro umore sarà stabile e la vostra energia positiva. Dopo un periodo di serenità, vi sentite pronti a gestire al meglio i nuovi impegni e le sfide che vi attendono. Potrebbe però capitare un episodio capace di suscitare gelosia o fastidio: cercate di non cadere nelle provocazioni e di mantenere la calma.

Nei prossimi giorni l’amore tornerà a occupare un ruolo centrale. Chi è single preferirà prendersi il proprio tempo, evitando di correre rischi inutili e concedendosi solo ciò che fa stare bene davvero.

3️⃣- Scorpione. Non vivete nel passato, ma attraverso ciò che il passato vi ha donato. Ogni lacrima è una prova d’amore che costruisce la forza di andare avanti con gratitudine. L’energia sarà alta e la motivazione vi accompagnerà per tutta la giornata. Vi sentirete finalmente pronti a ripartire, a rimettervi in gioco e a guardare avanti con fiducia. In amore, anche se il partner può apparire distratto, i sentimenti sono sinceri e profondi. Chi è solo avvertirà il desiderio di condividere la propria vita con qualcuno, mentre i più giovani punteranno su esperienze che arricchiscano la mente e lo spirito.

Potrebbero arrivare notizie inaspettate o occasioni vantaggiose, perfette per migliorare la vostra situazione economica o professionale. Restate vigili e pronti a cogliere le opportunità.

2️⃣- Cancro. Siate grati per ogni respiro, per ogni piccola vittoria. La guarigione inizia quando smettete di chiedervi “perché io?” e iniziate a dire “proprio io, e ci riuscirò”. La giornata vi regalerà una grande energia e una sensazione di equilibrio ritrovato. Vi sentirete in grado di affrontare ogni sfida con spirito positivo e determinazione. È un momento favorevole per mettere in moto nuove idee e per dare forma concreta ai vostri obiettivi. Vi sarà utile pianificare con attenzione ciò che desiderate realizzare, evitando di agire d’impulso.

Chi desidera un cambiamento nella propria vita avrà la possibilità di iniziare un percorso nuovo, sia in ambito personale che professionale. In amore, la passione e la complicità saranno vive, mentre la famiglia rappresenterà una fonte di gioia e sostegno.

1️⃣- Pesci. Non potete aspettare che la paura scompaia per agire. Dovete agire nonostante la paura. Il coraggio non è l’assenza di timore, ma la decisione di andare avanti anche tremando. Vi troverete di fronte a una sfida che non potete più rimandare. È il momento di affrontare ciò che vi pesa da tempo, perché solo così potrete liberarvi da una tensione interiore che vi accompagna da giorni. Prendere in mano la situazione vi restituirà un grande senso di forza. Dedicate un po’ di tempo alle attività pratiche, come la cura della casa o dello spazio personale, perché vi aiuteranno a scaricare lo stress e a recuperare lucidità. Sarà anche un buon momento per concedervi un po’ di shopping o una passeggiata rigenerante, purché senza eccessi.

Analisi generale

Il cielo astrale dell'11 novembre prevede una giornata di forti contrasti. Da un lato, un'intensa tensione emotiva (quadrato Luna-Sole) che chiede di essere riconosciuta e integrata. Dall'altro, un'irrefrenabile voglia di libertà e avventura (Marte/Mercurio in Sagittario) che spinge verso l'esterno. Giove in Cancro ricorda l'importanza di avere un "porto sicuro" emotivo dove trovare ristoro da queste dinamiche conflittuali. La sfida è bilanciare l'orgoglio con la profondità e l'entusiasmo con la sicurezza.