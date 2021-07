Gli spazi completamente nuovi, così come nuovi sono anche i quasi mille brand partecipanti alla edizione numero sessantuno del Salone Nautico di Genova, in scena a partire dal 16 fino al 21 di settembre prossimo, presentato nelle scorse ore, dal presidente della Associazione Confindustria Nautica, Saverio Cecchi.

Quasi mille i brand partecipanti e altrettanti nuovi modelli da esporre

Il mercato nautico, si rivela in costante e decisa crescita, per i trend di stagione, e quello che viene considerato come uno degli appuntamenti più attesi del settore, ha fatto registrare già il tutto esaurito per quanto riguarda le prenotazioni da parte degli espositori sia nazionali che esteri, che prenderanno parte con oltre mille modelli di imbarcazioni.

Un'occasione di importanza fondamentale anche per il turismo e l'economia di Genova e della intera regione Liguria, che ospita il salone nautico, su di una superficie di oltre duemila metri quadrati, più della metà dei quali all'aperto. Sembra che dal 2023, sarà possibile offrire duecento posti barca aggiuntivi, rispetto agli attuali. La nuova darsena, è in grado, insieme ai nuovi pontili presenti nelle altre darsene, di assicurare ormeggi alle diverse barche fuoribordo, consentendo così, un aumento della disponibilità di posti in acqua.

Gli espositori dell'imprenditoria nautica che presenzieranno, rappresentano il top del mercato specifico. Partendo da Yachts & Superyachts, passando per Azimut Benetti; non mancherà il Gruppo Fipa.

Sono attese le presenze di Princess e Sunseeker. Confermate quelle di Baglietto, Ferretti Group, Cranchi, e tantissimi altri ancora. Grande spazio anche al pianeta della vela, in particolar modo ai multiscafi e imbarcazioni di dimensioni più ridotte come gommoni, motori e giochi d'acqua. Tantissimi gli appuntamenti previsti dal 16 al 21 settembre prossimi.

Il tutto nel rispetto rigoroso del protocollo sanitario previsto per il contenimento del contagio anti-covid, con la richiesta di esibire il green pass all'ingresso.

Una rassegna indiscutibilmente di enorme prestigio per rilanciare e rinforzare l'immagine del made in Italy, per provare a far risalire la china ad imprenditori del settore, coniugando, inoltre, anche un forte spinta per consolidare il turismo internazionale che d'estate popola le nostre regioni.

Tra gli ospiti annunciati durante una serie di convegni e conferenze stampa, molti navigatori famosi che potranno fornire consigli e pareri di sorta sulle ultime tendenze del mondo nautico, e prendere parte a regate celebrative, per festeggiare la caratura dell' evento, quale è Il Salone Nautico di Genova, tra le manifestazioni più attese per gli addetti ai lavori nazionali ed esteri.