La Federazione Giovani Socialisti organizza un incontro nella modalità del webinar che si terrà lunedì 29 novembre, alle ore 21 sul canale Discord 'La Comune', intitolato 'Il Ddl Concorrenza sotto giudizio', in collaborazione con l'Associazione Nazionale 'Dalla parte del consumatore'.

Il seminario online, si prefigge come finalità, quella di analizzare un argomento assai controverso e dibattuto come quello della concorrenza, affrontandolo sotto il profilo giuridico, economico e sociale.

Webinar per analizzare il Ddl Concorrenza insieme alla FGS e 'Dalla parte del consumatore'

L'incontro di approfondimento tenuto dalla Federazione Giovani Socialisti, godrà dell'intervento dell'Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca, Emilio Graziuso, in qualità di Responsabile del coordinamento nazionale della Associazione 'Dalla parte del consumatore', che dal 2016, conduce numerose battaglie in giro per tutto il territorio nazionale, a tutela ed al fianco dei cittadini e dei loro diritti, attraverso una serie di incontri a tappe, denominati 'Diritti in tour'.

Secondo quanto riferito da Enrico Maria Pedrelli, Segretario nazionale della Federazione Giovani Socialisti, i temi contenuti all'interno del Ddl Concorrenza, produrranno inevitabilmente alcune ed importanti ripercussioni sui cittadini, a partire dalle concessioni della cosiddetta 'privatizzazione' dei servizi pubblici locali, per cui diviene fondamentale, prestare l'attenzione necessaria al dibattito aperto, avvalendosi anche della analisi tecnica di chi svolge con competenza l'attività legale per comprendere gli aspetti giuridici oltre che economico-sociali del provvedimento normativo di specie.

Il webinar è totalmente gratuito ed è rivolto a tutti coloro i quali abbiano intenzione di mettere a fuoco in maniera chiara i punti fondamentali che una misura tanto corposa prevede in termini di costi e benefici territoriali a medio e lungo termine. L'occasione di presta anche a evidenziare criticità e punti oscuri di un pacchetto legislativo che tocca settori decisivi dell'economia italiana, individuando, attraverso una corretta e adeguata informazione, unico e potente mezzo di azione per il consumatore, quali percorsi intraprendere per vigilare e tutelare i propri diritti, nel rispetto di quanto introdotto a livello governativo centrale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Disegno di Legge Delega sulla 'Concorrenza' è stato approvato lo scorso 4 novembre, dal Consiglio dei Ministri con parere favorevole espresso all'unanimità, sebbene fosse stato al centro di numerose polemiche da parte delle forze politiche di maggioranza nelle settimane precedenti.