Gas and Power è una società milanese che opera nel settore del mercato libero per la fornitura di luce e gas. Si legge sul sito dell'azienda che usufruire dei suoi servizi è "semplicissimo e non ha alcun costo aggiuntivo". Inoltre presenta delle offerte per luce e gas che mirano a limitare i consumi e garantire ai clienti un risparmio in bolletta. Per richiedere come passare alle forniture dell'azienda, per informazioni generiche, per effettuare una richiesta, una segnalazione oppure conoscere tutti i piani personalizzati del gruppo, è possibile chiamare il numero gratuito o scrivere agli indirizzi e-mail aziendali.

Infine sul sito ufficiale è presente un'area riservata per la clientela.

Numero verde, recapiti e altri metodi per ricevere assistenza gratuita

Il metodo più immediato per entrare in contatto con Gas and Power, per segnalare un guasto sulla fornitura semplicemente per effettuare un reclamo, o ricevere informazioni generiche riguardo alle prestazioni dei servizi offerti, è quello di contattare il numero verde gratuito (+39) 02 /87167614 da un dispositivo di telefonia fissa o mobile. Inoltre è consentito anche inoltrare un messaggio tramite Whatsapp al recapito +3 9.366-359-6108 da un telefono cellulare.

I clienti, o aspiranti tali, possono anche contattare gli operatori della società scrivendo all'indirizzo e-mail servizio.clienti@gas-and-power.com dal proprio indirizzo di posta elettronica personale.

Gli altri riferimenti e-mail per la logistica di luce e gas sono: logistica.gas@pec.gas-and-power.com (a cui scrivere da un indirizzo di posta elettronica certificata), logistica.gas@gas-and-power.com , logistica.ee@pec.gas-and-power.com (a cui scrivere da un indirizzo di posta elettronica certificata) e logistica.ee@gas-and-power.com .

L'indirizzo dell'azienda è via San Carlo Borromeo, 15/17 Rho (provincia di Milano) cap 20017. La sede fisica, il Rho-point , è aperto tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica. Il lunedì riceve il pubblico dalle ore 10:30 alle 13:00, mentre dal martedì al giovedì è disponibile dalle ore 10:30 alle 13:00 e poi dalle ore 14:30 alle 19:30, infine il venerdì è aperto dalle 10 :30 alle 13:00 e poi dalle 14:30 alle 17:00.

Servizio clienti della società milanese: l'apposito form e il portale riservato ai fruitori

Sulla piattaforma ufficiale della società nella sezione "Contatti " è attivo un apposito modulo per contattare telematicamente l'assistenza clienti. Per rivolgersi al servizio clienti tramite il modulo è necessario indicare il proprio nome e cognome , l'indirizzo di posta elettronica personale, l'oggetto del messaggio e il testo in cui spiegare il motivo della richiesta.

Invece nella sezione " Portale clienti ", è possibile entrare nell'area riservata per coloro che sono già fruitori dei suoi servizi, i quali possono accedere tramite il codice cliente e la password al fine di ricevere vantaggi esclusivi sulle bollette di luce e gas .

Le offerte sulle bollette

La società, come si legge sul sito ufficiale, "offre il prezzo dell'energia e del gas naturale con l'andamento delle rispettive quotazioni all'ingrosso mensili e non trimestrali".

Nella sezione "Offerte" è consentito scegliere la proposta che più interessare l'utente, il quale dovrà poi compilare alcuni dati per richiederne l'attivazione. Tra le offerte vi sono: prezzo fisso gas e prezzo fisso energia.

