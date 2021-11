GasPiù è una società energetica che opera nella città metropolitana di Milano, precisamente nei comuni di Paullo, Lodi, Melegnano, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese e Peschiera Borromeo. La sede legale dell'azienda si trova a Milano mentre quella operativa a Melegnano, a disposizione dell'utenza c'è anche un info-point aperto al pubblico nella Galleria Roma di Melegnano. GasPiù è una società accreditata per la distribuzione di corrente elettrica e gas metano, costituita nel 2008 per volere di un professionista già impegnato nel mercato dell'energia.

Negli anni ha implementato la propria offerta, oltre alla fornitura di luce e gas l'azienda mette a disposizione una serie di servizi quali la manutenzione delle caldaie oppure una consulenza energetica qualificata da parte dei professionisti dell'energia.

Numero verde GasPiù: un contatto diretto con il servizio di assistenza clienti

Per contattare in modo diretto l'azienda si può fare riferimento al numero telefonico digitando lo 02 98112161 negli orari di attività dell'ufficio: dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00, mentre il venerdì c'è un orario continuato dalle 09:00 alle 17:00, il sabato, la domenica e i festivi chiuso. Per i clienti e i possibili interessati al servizio è possibile anche inviare una richiesta scritta compilando il form con tutti i campi richiesti nella pagina dei contatti sul sito aziendale, oppure inviare una e-mail all'indirizzo info@gaspiu.it.

Sempre dalla pagina dei contatti per i clienti è possibile accedere alla propria area privata, una volta fatto il log-in con le credenziali assegnate. Una volta accreditati sul sito è possibile inviare l'autolettura del contatore per una fatturazione precisa e puntuale o inviare reclami e chiedere informazioni. Sempre nella pagina dell'assistenza clienti online è possibile scaricare molti documenti utili, come per richiedere la variazione della tipologia di utilizzo del gas, disdire un vecchio contratto o attivarne uno nuovo, richiedere le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente e altra modulistica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le offerte luce e gas proposte da GasPiù

L'azienda rivolge la propria offerta a utenze domestiche, condomini e imprese. Sul sito aziendale sono proposti vari pacchetti sulle forniture luce e gas in partnership con Miro Energie per quanto riguarda la corrente elettrica. Sono disponibili sia offerte di luce e gas nel mercato libero, quindi soggette a variazioni nei costi delle materie prime, sia le offerte Placet (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) a prezzo fisso o variabile per la luce o per il gas con struttura di prezzo e condizioni contrattuali definite da Arera (l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). Le offerte Placet sono disponibili sia per la corrente elettrica sia per il gas metano, a disposizione per privati o imprese. Va ricordato che il mercato di maggior tutela sarà soppresso dall'Autorità a gennaio 2023.

GasPiù oltre che fornitore e distributore di luce e gas mette a disposizione dei clienti anche consulenti energetici. Spiega l’azienda che un professionista cercherà di proporre la migliore offerta cucita su misura per le esigenze di ogni singolo cliente o impresa, dando anche importanza a un altro tema importante nel mercato dell'energia quello dell'efficientamento energetico e della riduzione dei consumi, per un deciso risparmio in bolletta. Per conoscere altre compagnie e offerte nel mercato dell'energia si consiglia di visionare la pagina Abbassa bollette.