Royal Group nasce nel 2011 dalla collaborazione di un gruppo di imprenditori specializzati nel settore energia elettrica e gas operanti come per conto dei principali attori nel mercato italiano. Si tratta, quindi, di un’azienda multi mandataria che propone forniture di energia per ogni tipologia di cliente.

Dal 2013, infatti, ha cominciato ad operare sul mercato libero come fornitore diretto di energia elettrica e dal 2016, di gas naturale. La sede dell’azienda è a Como, in via Morazzone 15 B.

I contatti per informazioni e assistenza

Numerosi i contatti messi a disposizione dell’azienda per consentire ai clienti di richiedere informazioni e/o assistenza sulle forniture.

Per richieste telefoniche, il numero da comporre è lo 031 431 08 80, per richieste scritte o per l’invio di documenti si può utilizzare il numero di fax 031 468 69 98, oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica web@royalpartner.it.

Un altro modo per mettersi in contatto con Royal Group è quello di visitare il sito web aziendale, attraverso il quale è possibile compilare un form per la richiesta di informazioni, oppure consultare la sezione dedicata alle “Faq”, con alcune risposte ai quesiti più frequenti che vengono solitamente posti dagli utenti quali, ad esempio, le tempistiche per l’attivazione della fornitura o le modalità per accedere ai bonus bolletta.

I clienti possono inoltre accedere, previa registrazione, ad un “Area Clienti”, attraverso la quale usufruire di una serie di servizi a loro dedicati.

Le offerte di Royal Group per le forniture di luce e gas

Le offerte commerciali per le forniture di energia elettrica e gas naturale di Royal Group, si rivolgono a clienti residenziali, condomini, clienti con partita iva, piccole e medie imprese e pubbliche amministrazioni ed è possibile averne una panoramica generale sia sul sito dell’azienda oppure attraverso i canali di comunicazione indicati in precedenza.

L’azienda specifica, per chi volesse passare a Royal Group da altro fornitore, che: non è necessario alcun intervento tecnico né cambio di contatore; non ci sarà alcuna interruzione della fornitura e che sarà il nuovo fornitore ad inoltrare la richiesta di chiusura del vecchio contratto al venditore precedente.

Viene inoltre precisato che i tempi tecnici per il passaggio alla nuova fornitura sono di circa due mesi.

I servizi per i condomini e le industrie

Sul portale di Royal Group , vengono illustrati i servizi che l’azienda offre a condomini e industrie.

I servizi dedicati agli amministratori di condomini sono mirati, secondo quanto si legge nelle note informative dell’azienda, a semplificare il loro lavoro e sono:

L’area riservata. Per consultare le fatture in formato PDF e scaricare i dettagli in formato EXCEL, con importi e singoli consumi, per ogni condominio

Opzione di fatturazione mensile, bimestrale o trimestrale.

Tariffe vantaggiose ed esclusive. Per la fornitura di energia elettrica: prezzo fisso bloccato per 12 mesi. Per la fornitura di gas: a scelta tra prezzo fisso o indicizzato.

Prodotti LED. Forniti con prezzi all’ingrosso.

Efficientamento energetico. Valutazione e realizzazione di interventi per la riduzione dei consumi.

Per quanto riguarda i servizi dedicati alle industrie, questi si articolano in diverse attività: