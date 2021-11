Genesi Energia è un fornitore di energia green, attivo anche nel settore dell'efficienza energetica e della mobilità elettrica. Operante nel centro Italia, è anche general contractor per quanto riguarda il Superbonus 110%, ovvero il soggetto a cui il contribuente dà in appalto, dalla progettazione alla realizzazione, la pratica del Superbonus tramite un contratto di mandato senza rappresentanza. Per richiedere tutte le informazioni a riguardo, l'azienda mette disposizione della clientela un numero verde.

Come raggiungere il servizio clienti di Genesi Energia attraverso un numero verde

L'assistenza clienti di Genesi Energia è raggiungibile attraverso il numero verde 800.688.584 (il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18). Qualsiasi richiesta può essere inviata anche tramite email all'indirizzo info@genesienergia.it. Questo indirizzo può essere utilizzato anche per inviare l'autolettura del contatore: nell'oggetto del messaggio bisogna indicare il numero cliente e la tipologia di fornitura (energia elettrica o gas naturale); nel testo, invece, basta scrivere la lettura del contatore e un numero di telefono in caso di necessità.

La fornitura può essere gestita anche attraverso l'area clienti presente sul sito aziendale, facendo login con username e la password.

Per richiedere la modulistica utile per l'attivazione e la gestione della fornitura il cliente deve contattare un operatore tramite il numero verde o l'email che fa riferimento all'assistenza.

La storia di Genesi Energia

Genesi Energia, come si legge sul sito aziendale, è nata dall'unione di due importanti realtà italiane: PagineSì s.p.a.

(società leader nel settore dell'editoria pubblicitaria multimediale) e l'ingegnere Gianpiero Santini, manager con esperienza ventennale in primarie società nel settore dell'energia. Si occupa della commercializzazione di forniture di gas ed energia elettrica, con un focus particolare verso le aziende.

Per conoscere l'offerta abbassa bollette più adatta alle proprie esigenze, l'utente può inviare al team di Genesi Energia una fattura, in questo modo lo staff delineerà la proposta più adatta al profilo consumi del potenziale cliente. Si può inviare la richiesta compilando l'apposito form presente sul sito aziendale (alla voce "richiedi un'offerta) e allegando una delle ultime fatture del gestore di appartenenza.

Genesi Energia attiva nel settore dell'efficientamento energetico

Genesi Energia è attiva anche nel settore dell'efficientamento energetico realizzando interventi di miglioramento energetico per case e aziende, utilizzando anche i bonus a disposizione come il Superbonus 110%, ovvero un'agevolazione che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica (che possano migliorare l'efficienza energetica di uno stabile di almeno due classi), antisismici e installazione degli impianti fotovoltaici.

Genesi Energia opera anche nel settore della mobilità elettrica grazie a Genesi Solutions, una gamma di veicoli green che non solo hanno un costo energetico irrisorio, ma permettono di salvaguardare l'ambiente grazie alla riduzione delle emissioni.

La gamma di veicoli green di Genesi Solutions comprende biciclette elettriche, scooter elettrici e monopattini a batteria singola o doppia. Per qualsiasi info a riguardo l'utente può scrivere una email all'indirizzo e-mobility@genesienergia.it.