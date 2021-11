Geo Nordest opera nel mercato energetico da otto anni, offrendo consulenze energetiche e soluzioni su misura per le utenze domestiche, condominiali o business. Per andare incontro alle esigenze dell'utenza mette a disposizione un servizio clienti raggiungibile attraverso un numero verde, in questo modo si possono richiedere delucidazioni anche per le offerte abbassa bollette proposte dalla società.

Come raggiungere il servizio clienti di Geo Nordest attraverso il numero verde

Il servizio clienti di Geo Nordest è disponibile al numero verde 800.944.842.

Qualsiasi richiesta può essere inviata anche tramite email all'indirizzo info@geonordest.it o tramite il form presente nell'area "contatti" del sito aziendale. La fornitura può essere gestita in autonomia attraverso l'area clienti presente sul sito, basta fare login con le credenziali di accesso: in questo modo è possibile avere una situazione aggiornata sulle fatture emesse.

La figura del Semplificatore all'interno del team di Geo Nordest

Geo Nordest ha una soluzione adatta per qualsiasi esigenza. Per quanto riguarda le utenze domestiche, come si legge sul sito, l'offerta energetica viene delineata su misura facendo un analisi della bolletta e, ovviamente, tenendo conto delle esigenze dell'utente.

Per questo motivo l'azienda propone ai potenziali clienti un incontro con il "Semplificatore", ovvero un professionista che segue l'utente passo dopo passo con il compito di identificare e chiarire le condizioni di cambio del fornitore.

Il passaggio da un fornitore all'altro non richiede nessun costo aggiuntivo e per avere un appuntamento con un Semplificatore l'utente si può prenotare attraverso due modalità:

inviando una foto della bolletta (tutte le pagine) del gas o dell'energia elettrica, tramite WhatsApp , al numero 324.92.81.905 ;

, al numero ; inviando la scansione della bolletta tramite email all'indirizzo info@geonordest.it.

Go Green, il progetto eco sostenibile di Geo Nordest

Con il progetto Go Green, Geo Nordest promuove azioni concrete per un mondo più eco sostenibile.

Infatti l'azienda dà la possibilità a tutti i clienti di utilizzare esclusivamente energia verde. L'energia elettrica pulita viene prodotta utilizzando esclusivamente fonti rinnovabili come il sole, l'acqua, il vento e il calore terrestre e accantonando i combustibili fossili come petrolio, metano o carbone. Come si legge sul sito dell'azienda, l'obiettivo è quello di abbassare il livello di emissioni di CO2.

Gli impianti Geo Nordest sono certificati Go (Garanzia d'origine), l'unico strumento che regolamenta la produzione di energia da fonti rinnovabili. La distribuzione di energia verde viene attestata dal Gestore Servizi Energetici (Gse), garantendone così anche la trasparenza.

Le offerte della società

Tra le offerte disponibili di Geo Nordest ci sono le Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela). Le opzioni previste sono a prezzo fisso (in vigore per 12 mesi) o variabile (influenzato dai costi comunicati da Arera e dai prezzi in vigore nel mercato all'ingrosso). Il prezzo si compone di una quota punto e una energia, proporzionale ai volumi prelevati.

Geo Nordest è attiva anche nel settore della mobilità elettrica, offrendo tra i vari progetti l'installazione di colonnine stradali, impianti e stazioni di rifornimento. Queste soluzioni sono applicabili sia negli ambienti domestici (come abitazioni o garage di flotte aziendali) o per luoghi accessibili al pubblico.