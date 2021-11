Levigas è una società energetica che opera in provincia di Milano nel mercato dell'energia fornendo luce e gas metano a utenze domestiche, condomini e imprese. È un'azienda facente parte del mio ampio gruppo Augusta Ratio ed è relativamente giovane e improntata all'innovazione, garantendo massima trasparenza e assistenza alla clientela. Da quanto si apprende dal sito internet aziendale Levigas può vantare una certa autonomia sul mercato proprio per la natura ristretta della società. L'azienda infatti, come riferito in una nota, non deve rispondere alle necessità degli azionisti come succede nei grandi gruppi energetici, ma si pone sempre alla ricerca delle migliori condizioni di acquisto per garantire la soddisfazione dei propri clienti attraverso un minor consumo di energia e migliori tariffe di energia elettrica e gas, investendo nella consulenza e nel rapporto con la clientela.

Proprio per il carattere locale e innovativo Levigas risulta appetibile per le condizioni economiche vantaggiose, per scoprire le compagnie attive sul mercato dell'energia con le proprie offerte si consiglia di visitare il canale Abbassa Bollette.

Numero verde per contattare l'assistenza clienti di Levigas

La società mette a disposizione della clientela diversi metodi di contatto con l'assistenza clienti, la fornitura di luce e gas si estende potenzialmente su tutto il territorio nazionale, dunque Levigas ha previsto e strutturato una comunicazione efficace anche da remoto. Il metodo di contatto più immediato e veloce per mettersi in comunicazione con il servizio clienti è il numero verde, raggiungibile da rete fissa o cellulare all' 800 464 191, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, chiuso sabato, domenica e i festivi.

Per facilitare le comunicazioni con la clientela è disponibile un numero per scambiare messaggi con l'assistenza via WhatsApp al numero 02 89426412, con lo stesso orario del numero verde. Nel caso si volesse mandare una richiesta scritta si può scrivere una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@levigas.it. La sede legale dell'azienda si trova a Milano e si possono contattare gli uffici al numero +39 02 8942 6412 o inviare un fax allo 02 8942 4756.

Nella pagina dei contatti sul sito aziendale è presente anche un form da compilare con tutti i campi richiesti per inviare una richiesta scritta.

Le offerte Levigas per la fornitura di corrente elettrica e gas metano

Levigas si rivolge per la fornitura di corrente elettrica e gas metano alle utenze domestiche come una villetta singola, ai condomini stringendo accordi con gli amministratori o alle imprese, sia piccole-medie sia alle grandi aziende energivore. L'azienda opera sul mercato libero e prevede sia le offerte alle migliori condizioni di acquisto sia quelle definite Placet (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) a prezzo fisso o variabile per la luce o per il gas con struttura di prezzo e condizioni contrattuali definite da Arera (l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Da quanto si apprende sul sito internet aziendale Levigas non prevede alcun deposito cauzionale o garanzia su un nuovo contratto da attivare, tranne in caso di precedenti morosità da parte del cliente, inoltre prende in carico gratuitamente tutta la burocrazia da espletare in caso di cambio fornitore. Sul sito inoltre c'è un'area riservata ai clienti, una volta fatto il login con le proprie credenziali si potrà accedere alla consultazione delle fatture emesse o in sospeso, l'andamento dei consumi, comunicare la propria autolettura del contatore.