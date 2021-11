Nwg Italia è una società energetica che nasce con la mission di diffondere tecnologie a basso impatto ambientale per l'efficientamento energetico domestico. L'energy broker rappresenta il contatto diretto tra l'azienda e il cliente e per fissare un appuntamento sono disponibili diversi canali di comunicazione in cui è possibile conoscere la promo "Bolletta Zero", che permette di abbassare i costi delle bollette.

Come contattare il servizio clienti di Nwg Italia attraverso il numero verde

Per i clienti che hanno bisogno di supporto Nwg Energia mette a disposizione il numero verde 800.978.333; il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.

Se si desidera si può inviare un'email all'indirizzo servizioclienti@nwgenergia.it.

Se si vogliono informazioni dettagliate sulle offerte con energia 100% green si può chiamare il numero 0574.815.338 (interno 2) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; l'energy broker della zona di appartenenza contatterà il cliente il prima possibile per rispondere a tutte le domande. Per tutte le richieste si può inviare un'email all'indirizzo cl.info@nwgitalia.it.

Il sito internet aziendale dispone di una sezione modulistica in cui si possono scaricare diverse tipologie di documenti utili per i reclami; una volta compilato e firmato, il modulo va inoltrato scegliendo una delle seguenti modalità:

email a reclami@nwgenergia.it ;

; fax al numero 0574.192.31.45 ;

; via posta ordinaria all'indirizzo via Sornianese 91, 59100 Prato.

L'attività di Nwg energia nel settore delle energie rinnovabili

Nwg Energia è un'azienda trader di energia da fonti rinnovabili, che fornisce alla clientela energia esclusivamente 100% green.

Come si legge sul sito, l'azienda dal 2020 aderisce alla rete di imprese Nwg New World in Green, con l'obiettivo di avere in futuro un pianeta più pulito e vivibile non solo grazie all'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili, ma anche attraverso azioni concrete atte a salvaguardare l'ambiente.

La società è in partnership con Anter (Associazione nazionale tutela energie rinnovabili) e insieme sono impegnate in iniziative di intrattenimento educativo per la diffusione della cultura ambientale nelle scuole e nella collettività.

Nwg Energia è in collaborazione anche con Amref per portare un miglioramento nelle condizioni sanitarie delle popolazioni africane più svantaggiate.

L'energia di Nwg è certificata Go

L'energia green di Nwg Energia viene prodotta da fonti rinnovabili come l'energia solare, geotermica, eolica, idroelettrica e da moto ondoso ed è certificata dal Gse (Gestore dei servizi energetici) mediante il rilascio di una Garanzia di origine (Go) che attesta la provenienza green.

Come spiega l'azienda, acquistare energia pulita costa un po' di più rispetto a quella prodotta da combustibili fossili, ma ciò non incide sulla bolletta del cliente, in quanto le offerte rimangono a ogni modo vantaggiose e per questo motivo nasce la promo "Bolletta Zero": aderendo all'offerta Luce Amica 2030 G7 - spiega l’azienda - si possono ottenere sconti fino ad azzerare la bolletta elettrica, oneri e tasse inclusi, il tutto grazie all'energy broker di riferimento.

Per ottenere le agevolazioni, dopo la sottoscrizione del contratto, bisogna invitare parenti e amici a fare la stessa scelta, in questo modo ogni mese il cliente riceve uno sconto proporzionale ai consumi degli amici invitati: così si ha la possibilità di azzerare la bolletta. Come spiega l'azienda, al momento più di 8.500 persone hanno aderito all'offerta.