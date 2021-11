Nuovenergie è attiva su tutto il territorio nazionale e si occupa della vendita di forniture di energia elettrica e gas. Per avere un contatto diretto con la clientela mette a disposizione diversi canali di comunicazione tra cui un numero verde, con il quale si possono conoscere le offerte più adatta alle proprie esigenze. Per le informazioni sui gestori e sulle forniture energetiche si rimanda al canale abbassa bollette.

Come raggiungere il servizio clienti di Nuovenergie

Il servizio clienti di Nuovenergie è disponibile, da rete fissa, al numero verde 800.917.796, mentre da cellulare il numero nero da comporre è 02.87.36.56.88 (la telefonata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario); il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19 e il sabato dalle 8:30 alle 12:30.

Se si desidera essere contattati da un operatore basta mandare un'email all'indirizzo contatti@nuovenergiespa.it.

L'azienda mette a disposizione anche l'app Ufirst con cui si può prenotare un appuntamento presso uno dei punti vendita di Nuovenergie di Rho, Corsico e Busto Garolfo. Per farlo basta scaricare l'app dai principali digital store, effettuare l'iscrizione, scegliere Nuovenergie dall'elenco dei luoghi proposti dall'app e fissare un appuntamento scegliendo il giorno e l'ora desiderata, controllando la disponibilità in tempo reale. In alternativa si può prenotare un appuntamento telefonando al numero verde del servizio clienti (o il numero nero in caso di chiamate da rete mobile) o prenotare attraverso il sito internet dell'azienda.

Come inviare l'autolettura a Nuovenergie

Sul sito ufficiale, Nuovenergie invita i clienti a inviare l'autolettura del contatore dei gas per avere un profilo consumi sempre aggiornato e bollette senza sorprese. Per comunicarla occorrono i seguenti dati: il codice cliente e la lettura del contatore (escludendo le cifre decimali).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Va inoltrata solo nei periodi indicati, altrimenti non sarà valida ai fini della fatturazione, e per conoscere il calendario della fattura basta consultare il sito internet aziendale alla voce "autolettura".

L'autolettura può essere inoltrata attraverso il portale clienti o l'app ufficiale di Nuovenergie scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store: basta accedere con le credenziali personali di registrazione e inserire le informazioni richieste nella sezione "inserimento autoletture". Può essere inviata anche tramite email all'indirizzo contatti@nuovenergiespa.it o tramite il form presente sul sito nella sezione "autolettura": in questi due casi bisogna necessariamente indicare, oltre alla lettura, il codice autolettura. Tramite telefono basta chiamare il numero ripartito 840.000.845 (il chiamante paga solamente lo scatto alla risposta) e seguire le istruzioni della voce guida.

L'attività di Nuovenergie

Nuovenergie opera su tutto il territorio nazionale e nell'ambito del Mercato Libero si occupa della commercializzazione di forniture di luce e gas metano a utenze domestiche e business. Per quanto riguarda le offerte, il cliente ha la possibilità di modellare la soluzione migliore in base alle personali esigenze. Per questo motivo l'azienda, sul sito internet, mette a disposizione uno strumento online con cui, in pochi passaggi, si può delineate l'offerta più adatta.

Per sottoscrivere un contratto il cliente può compilare online l'apposito form oppure caricare nella piattaforma una bolletta recente: verrà contattato da un consulente che gli consiglierà l'offerta più adatta in base ai consumi indicati.