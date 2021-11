Nova Aeg è una società per azioni nata nel 2016 per volontà della cooperativa Nova Coop, cooperativa di consumo piemontese che si è data come obiettivo la possibilità di offrire ai suoi soci una proposta di servizi nel mercato libero dell'energia. Come si legge sul sito ufficiale dell’azienda, nel 2018 la cooperativa Nova Coop ha ottenuto il pieno controllo dell'azienda, offrendo forniture di energia elettrica e gas naturale sull’intero territorio nazionale.

Secondo le note informative riportate sul sito ufficiale, scegliere Nova Aeg significa affidarsi a un fornitore di servizi caratterizzati da proposte che si distinguono sul mercato per chiarezza e trasparenza e che si propone di soddisfare qualunque esigenza di consumo, dall’impresa al cliente domestico.

Contatti Nova Aeg per informazioni e chiarimenti

Per richiedere informazioni o assistenza, Nova Aeg mette a disposizione dei suoi clienti il numero verde 800 663 836 e il numero fisso 0161 271898. Per l’invio di richieste scritte o di documenti, è possibile utilizzare il numero di fax 0161 394757 o l’indirizzo di posta elettronica info.clienti@novaaeg.it. La sede legale di Nova AEG si trova a in Via Nelson Mandela, 4 a Vercelli.

Sul sito ufficiale dell’azienda è presente, inoltre, un servizio di richiamata che dà la possibilità al cliente di prenotare un appuntamento telefonico con un operatore Nova Aeg che lo affiancherà per ogni aspetto burocratico dei servizi di fornitura.

Offerte luce e gas di Nova Aeg

Nova Aeg fornisce gas ed energia elettrica alla grande distribuzione, agli istituti bancari, le industrie, gli enti pubblici ed i clienti privati. Oltre il 50% dell'energia trattata dal gruppo proviene da fonti rinnovabili e ecosostenibili ed è certificata ‘Future Friendly’.

Sul sito ufficiale è possibile consultare una panoramica di tutte le offerte commerciali sulle forniture luce e gas per casa, condominio e business.

Per quanto riguarda le tariffe dedicate alle utenze domestiche, le offerte coprono una vasta gamma di esigenze. Infatti, sono disponibili proposte a prezzi fissi, variabili, contratti per la fornitura esclusiva di energia elettrica o solo del gas naturale ed un pacchetto che include la fornitura di luce e gas.

Nello specifico “Offerta Dinamica” propone il prezzo della materia prima di luce e gas variabile e si aggiorna mese per mese in base all’andamento del mercato.

Scegliendo “Offerta Senza Sorprese”, il cliente blocca il prezzo della componente materia prima di luce e gas, mettendosi al riparo dalle oscillazioni economiche del mercato.

Inoltre, è possibile accedere alle “Offerte Placet” che sono offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela con condizioni economiche rinnovabili ogni dodici mesi e tutelate secondo le regole stabilite da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Energia ‘pulita’: un impegno per l’ambiente e per i suoi clienti

Secondo quanto riportato sul sito web aziendale, l'azienda utilizza energia proveniente da fonti rinnovabili nel rispetto delle risorse ambientali.

Un impegno, come viene sottolineato, per un consumo sostenibile e responsabile, non solo per l’ambiente ma anche per gli utenti che scelgono le forniture di energia e gas naturale Nova Aeg. Il gruppo, infatti, offre alla propria clientela domestica, gas naturale le cui emissioni di CO2 sono compensate dai crediti di carbonio certificati ed energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili certificate dalle Garanzie di Origine.