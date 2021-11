Zeus Energy Group è una società attiva nel settore del mercato libero energetico e si occupa della vendita di luce e gas. Sul sito aziendale si legge che il gruppo "nasce nel 2016 con l’obiettivo di rispondere alla domanda di razionalizzazione ed efficientamento energetico proveniente dal mercato industriale e delle pmi".

Tra i suoi servizi, come riportato sulla sua piattaforma ufficiale, offre azioni, strategie e soluzioni di efficienza per tutti gli impieghi di energia. Per mettersi in contatto con l'assistenza gratuita, l'azienda ha messo a disposizione degli utenti una serie di servizi online e recapiti che permettono di raggiungerla con facilità.

Zeus Energy Group: numeri, recapiti e indirizzi per ricevere assistenza gratuita dai suoi operatori

Tramite l'assistenza gratuita della società, i clienti hanno la possibilità di interfacciarsi con i suoi consulenti per sapere come cambiare operatore, per indicare un eventuale disservizio o malfunzionamento, per effettuare una segnalazione, per richiedere informazioni di carattere generico, o semplicemente per ottenere le offerte della società sulle bollette di luce e gas. Sul sito ufficiale si legge: "L’azienda attualmente annovera più di 14 unità tra management, staff ed operativi oltre a collaboratori selezionati, divisi tra area tecnica e area amministrativa - finanziaria".

Il modo più immediato per mettersi in contatto con gli operatori è quello di chiamare il numero gratuito 06/81153986 da un dispositivo di telefonia mobile o fissa.

Gli utenti che, invece, preferiscono scrivere all'assistenza gratuita tramite un messaggio di posta elettronica personale possono rivolgersi al recapito info@zeusenergygroup.com. La sede fisica della società è collocata in viale America n°111, 00144 a Roma.

Infine nella sezione "Contatti" il gruppo ha reso disponibile un form da compilare mediante i propri dati anagrafici, il nome dell'eventuale azienda o ente per conto di cui si scrive, l'indirizzo di posta elettronica personale e la richiesta inoltrabile in modalità telematica.

La 'mission' e gli obiettivi della società attiva nel mercato energetico

Sul sito del gruppo si legge che la "mission" del fornitore di energia è quella di migliorare l’efficienza energetica delle imprese, garantendo l’adeguamento agli standard richiesti, a costo zero per gli utenti. "Il risparmio generato da Zeus Energy Group - afferma la società - consente di finanziare interventi di efficientamento e condividerne il margine con il cliente".

Zeus Energy Group mette a disposizione dei propri clienti soluzioni personalizzate, indirizzate a casa e imprese, le quali hanno lo scopo di massimizzare il risparmio energetico e, di conseguenza, portare al minimo i costi sulle bollette di luce e gas, utile visti i recenti rincari delle bollette.

Il gruppo è un fornitore di energia 'green'

L'azienda è attenta anche all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile con i suoi impianti a pompa di calore geotermica, gli impianti solari che assicurano la produzione di energia termica o elettrica in modo continuativo senza emissione di sostanze inquinanti e quelli minieolici.

Zeus Energy Group, infatti, ha intrapreso una strategia di vendita alla clientela finale attraverso l’autoproduzione nella centrale di Gorizia, proprio al fine di acquisire una posizione sostenibile e solida nel contesto energetico italiano.

