Sfera Energia è una società, con sede nella provincia di Livorno, che si occupa della commercializzazione di forniture di energia elettrica e gas da fonti rinnovabili, per privati e aziende. Per tutte le informazioni in merito a offerte e servizi, l'azienda è attiva con l'assistenza attraverso diversi canali di comunicazione.

Come raggiungere il servizio clienti di Sfera Energia

Il team di Sfera Energia è a servizio della clientela al numero 0586.080.757 (la telefonata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario) dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19.

Qualsiasi esigenza può essere inoltrata all'indirizzo email info@sferaenergia.it o tramite WhatsApp al numero 391.35.64.060.

Se si desidera essere richiamati da un consulente, invece, basta lasciare i propri recapiti attraverso il form presente sul sito aziendale alla voce "contatti".

L'attività di Sfera Energia

Sfera Energia è un operatore indipendente da qualsiasi gruppo energetico e operante nel Mercato Libero che, come si legge sul sito, propone offerte di energia elettrica e gas personalizzate, con tariffe su misura che si adattano alle esigenze energetiche del cliente. Il prezzo dell'energia rimane bloccato per 12 mesi, in maniera tale da evitare i rialzi delle quote di energia elettrica e gas.

La fatturazione avviene sempre con i consumi effettivi e per avere un profilo sempre aggiornato, per quanto riguarda le forniture di gas, l'azienda tiene conto dell'autolettura inviata periodicamente dal cliente.

Durante l'esperienza con Sfera Energia, l'utente viene seguito dal personale specializzato in tutte le fasi, dalla scelta del prodotto fino alla consulenza post vendita durante il periodo di fornitura.

Ogni cliente, infatti, ha un consulente personalizzato a disposizione, pronto a rispondere per qualsiasi evenienza.

Le offerte di Sfera Energia

Le forniture di energia elettrica e gas proposte da Sfera Energia sono rivolte a utenti privati e business. Le spese in bolletta sono basate solamente sui consumi reali, in maniera tale da non dover affrontare nessun tipo di conguaglio. L'energia offerta viene interamente prodotta da impianti a fonti rinnovabili e il prezzo della componente energia è bloccato e garantito per 12 mesi.

Come spiega l'azienda, le offerte personalizzate sono ideali soprattutto quando un cliente che arriva dal Mercato di Maggior Tutela deve addentrarsi nelle varie opportunità proposte dal Mercato Libero. Per quanto riguarda il cambio di fornitore. come stabilito da Arera, spetta al venditore entrante gestire il passaggio dal fornitore attuale al nuovo e tutto senza oneri aggiuntivi o interruzione della fornitura.

Quando avverrà il passaggio definitivo al Mercato Libero per le famiglie

Il passaggio definitivo al Mercato Libero avverrà, per tutti i clienti domestici, a partire dal 1° gennaio 2023. Il passaggio dal vecchio al nuovo fornitore avviene in un arco di tempo che oscilla da uno a due mesi e il contatore o l'impianto domestico non subisce nessun intervento tecnico.

Durante il cambio operatore l'utente non rischia di pagare per due volte gli stessi consumi, infatti la lettura registrata il giorno di chiusura del vecchio contratto viene utilizzata dal vecchio venditore per fatturare i consumi precedenti nella bolletta di chiusura e dal nuovo per contabilizzare quelli successivi.