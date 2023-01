Con la pubblicazione dell'istruzione operativa del 30 dicembre 2022 sul proprio sito internet, l'Istituto Nazionale (Inail), ha fornito le indicazioni relative all'Autoliquidazione 2022/2023 sui premi assicurativi.

La nota operativa evidenzia, in particolare, le riduzioni contributive, le scadenze e le modalità degli adempimenti a carico dei datori di lavoro.

Istruzione operativa del 30 dicembre 2022

Nessuna novità in merito alla scadenza del versamento del premio di autoliquidazione, sia che venga effettuato in un'unica rata, che rateizzato in quattro rate, la prima data è fissata il 16 febbraio 2023.

Qualora si optasse per la rateizzazione del premio, i versamenti saranno suddivisi in quattro rate trimestrali di pari importo, a cui va aggiunta la quota d'interesse al tasso medio d'interesse dei titoli di Stato per l’anno 2022 determinato dal MEF, per ciascun versamento.

La decisione di versare il premio assicurativo in quattro rate trimestrali, dovrà essere comunicata mediante la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2022, la scadenza dell'adempimento è fissata per il 28 febbraio 2023.

La comunicazione da parte dei datori di lavoro, obbligati a tale adempimento e quindi in possesso della posizione assicurativa territoriale (PAT), deve essere presentata obbligatoriamente online tramite i servizi telematici dell Ente Nazionale, denominati AL.P.I online e Invio Dichiarazione dei Salari.

In merito ai versamenti del premio assicurativo, anch'essi devono essere effettuati online, tramite modello unificato di pagamento F24 con l'indicazione del codice 902023. Discorso simile per le aziende in possesso di Posizione Assicurative Navigazione (PAN), per gli adempimenti nel dettaglio si rimanda la sito istituzionale.

I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2023 retribuzioni per un importo minore a quello corrisposto nel 2022 devono obbligatoriamente inviare una comunicazione all'Inail entro il 16 febbraio 2023, con la motivazione scritta di riduzione delle retribuzioni presunte, tramite il portale Retribuzioni Presunte.

Riduzioni dei contributi del Premio assicurativo

Un discorso a parte vale per le aziende che sono soggette a particolari casistiche e che hanno diritto alla riduzione contributiva del premio sssicurativo per l'autoliquidazione 2022/2023. A legislazione vigente le riduzioni si applicano alle seguenti categorie:

1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)

2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)

3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)

4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)

5. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)

6. Riduzione per Campione d’Italia (PAT)

7.

Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane svantaggiate (PAT)

8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)

9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT).

Il Registro Internazionale e le assunzioni di cui alla legge 92/2012, che costituiscono aiuti di Stato, sono soggetti alla normativa sulla posizione regolare sugli aiuti di Stato.

Per le percentuali di applicazione della riduzione dei singoli casi, per i dettagli specifici e per le date di apertura dei canali telematici dedicati si rimanda alla comunicazione autoliquidazione 2022/2023, Istruzioni operative, sul sito dell'Inail.