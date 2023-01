Al via l'apertura della procedura per la partecipazione al bando indetto dall'Agenzie delle Entrate per la richiesta di assegnazione di apparecchiature elettroniche in dismissione in dotazione all'Agenzia. Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12 del giorno 3 febbraio 2023, tramite la procedura online denominata Phoenice sul sito di FiscoOggi.

La decisione di devolvere gratuitamente le proprie apparecchiature informatiche non più in uso, ma ancora idonee, è mirata a incrementare la dotazione di istituti scolastici, enti locali, associazioni no-profit pubbliche e private e altro.

L'Agenzia - così come specificato in una nota sul proprio sito - per garantire la migliore efficienza dei propri dispositivi, rinnova costantemente la propria dotazione di apparecchiature elettroniche informatiche. Da qui nasce l'idea di donare le proprie apparecchiature ancora in ottima efficienza alle realtà territoriali che ne facciano richiesta.

Per garantire una procedura equa e trasparente e per ridurre i costi al minimo è stato stabilito che:

le richieste dovranno essere obbligatoriamente inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica cessionigratuite@pec.agenzientrate.it e dovranno essere compilata tramite l'applicazione Phoenice .

(PEC) alla casella di posta elettronica e dovranno essere compilata tramite l'applicazione . L'assegnazione avverrà tramite sorteggio, a causa dell'alto numero previsto delle richieste.

Sarà possibile inviare la richiesta anche tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata messa a disposizione gratuitamente a tutti i cittadini da parte del sito ufficiale istituzionale del Governo.

Chi può partecipare

I soggetti autorizzati a partecipare sono:

istituti scolastici statali e paritari degli enti locali.

degli enti locali. le amministrazioni pubbliche.

Enti pubblici e privati appartenenti alle seguenti categorie: associazioni ed enti senza fini di lucro iscritti nell'apposito registro associazioni; fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica, senza fini di lucro; associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 C.C., che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di finalità lucrative; organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, operanti in Italia o all’estero per scopi umanitari; istituti scolastici paritari privati (determinati ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 62/2000); altri enti e organismi, non compresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le caratteristiche di pubblica utilità.

Le richieste prese in considerazione saranno quelle inviate ultime in ordine di tempo, è possibile inviare anche più richieste da un unico indirizzo di posta elettronica.

Tutte le richieste saranno identificate dal codice fiscale degli enti o dal codice meccanografico se si tratta di scuole pubbliche.

La dotazione di apparecchiature in dismissione

L'agenzia precisa che il materiale elettronico in dismissione si compone di Personal Computer (PC) e Personal Computer portatili, Server oltre che componenti (mouse, tastiere, monitor, ecc.).

L'AE precisa che non ci sarà nessuna assistenza o supporto sulle apparecchiature cedute e, qualora necessario, i Pc saranno sprovvisti di sistema operativo.

Il bando completo è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate dove sono spiegate nel dettaglio le modalità di comunicazione per il ritiro e la procedura di consegna.