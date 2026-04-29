La Federal Reserve (Fed) ha annunciato la sua decisione di mantenere stabili i tassi di interesse, confermando l'attuale forchetta tra il 3,50% e il 3,75%. Questa scelta è stata formalizzata al termine dell'ultima riunione del suo comitato di politica monetaria, un appuntamento che ha rivestito un significato particolare in quanto è stato l'ultimo presieduto da Jerome Powell, e la sua rilevanza si estende all'intero panorama economico internazionale. La delibera ha visto un consenso significativo, con otto voti favorevoli a fronte di quattro contrari, evidenziando una certa divisione all'interno dell'organo decisionale.

La Stabilità dei Tassi di Riferimento

La riunione della banca centrale statunitense, che si è conclusa in data 29 aprile 2026, ha dunque stabilito che il costo del denaro negli Stati Uniti rimarrà fermo. La decisione di lasciare i tassi invariati si colloca precisamente nell'intervallo compreso tra il 3,5% e il 3,75%. Questa fascia di riferimento è stata confermata per il periodo a venire, segnalando una continuità nella politica monetaria adottata dalla Fed. Il mantenimento di questi livelli è un segnale importante per i mercati finanziari e per l'economia in generale, confermando l'orientamento della politica monetaria. La stabilità di questi valori è stata oggetto di attenta valutazione da parte dei membri del comitato.

Il Voto del Comitato di Politica Monetaria

Il processo decisionale che ha portato alla conferma dei tassi di interesse ha rivelato una divisione interna tra i membri del comitato. La risoluzione finale è stata approvata con un totale di otto voti a favore, a dimostrazione di una maggioranza solida ma non unanime. A questa maggioranza si sono contrapposti quattro voti contrari, indicando che una parte dei decisori avrebbe preferito un approccio differente, forse orientato a un cambiamento nella politica dei tassi. Questa dinamica di voto è un elemento significativo che riflette le diverse prospettive e le analisi economiche all'interno della Federal Reserve riguardo all'attuale congiuntura economica e alle future strategie monetarie.

Il dibattito interno, sebbene non dettagliato, è implicito nel risultato della votazione.

L'Ultima Riunione Sotto la Presidenza di Jerome Powell

Questa assemblea del 29 aprile 2026 assume un rilievo storico per la Federal Reserve, in quanto rappresenta l'ultima riunione che si è svolta sotto la guida e la presidenza di Jerome Powell. La sua leadership ha caratterizzato un periodo significativo per l'istituzione monetaria americana, e questa decisione sui tassi di interesse conclude di fatto la sua era alla guida della Fed. L'esito della votazione e la conferma della politica monetaria attuale segnano quindi un punto di arrivo per la sua gestione. La conclusione di questo mandato è un evento di notevole importanza nel panorama economico e finanziario internazionale, chiudendo un capitolo della storia della banca centrale più influente al mondo.