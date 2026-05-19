La giornata del 19 maggio 2026 ha visto un’apertura in calo per il mercato del gas di Amsterdam. I future Ttf, considerati il principale punto di riferimento per il prezzo del metano in Europa, hanno registrato una flessione significativa nei primi scambi. La quotazione ha segnato un ribasso dello 0,9%, portandosi a 49,81 euro al megawattora. Questo dato conferma la tendenza ribassista evidenziata già nelle ore mattutine, con un impatto sulle aspettative degli operatori del settore.

Questa quotazione, inferiore alla soglia dei 50 euro al megawattora, si inserisce in un quadro di volatilità che ha caratterizzato i mercati energetici europei negli ultimi giorni.

Il prezzo del gas naturale Ttf aveva infatti toccato un picco superiore ai 52 euro al megawattora nella mattinata del 18 maggio, per poi mostrare segnali di cedimento. Le rilevazioni hanno evidenziato come, dopo tale rialzo, il prezzo si sia progressivamente stabilizzato su valori inferiori, preannunciando l'attuale apertura in ribasso.

L'andamento dei future Ttf e il loro ruolo di benchmark

I future Ttf rivestono un'importanza cruciale, fungendo da benchmark indiscusso per la definizione del prezzo del gas naturale in tutto il Vecchio Continente. La quotazione odierna di 49,81 euro al megawattora, registrata nei primi scambi, rappresenta una chiara diminuzione rispetto ai livelli osservati nella giornata precedente.

In particolare, la mattina del 18 maggio aveva visto il prezzo superare la quota dei 52 euro al megawattora, un livello che aveva destato attenzione. Successivamente, nel corso della stessa giornata, il valore si era attestato intorno ai 48,9 euro al megawattora, indicando una fase di assestamento prima dell'ulteriore calo odierno. Questa dinamica sottolinea la rapidità con cui le quotazioni possono variare.

Fattori influenti sui mercati energetici europei

Il mercato di Amsterdam si conferma come il fulcro delle contrattazioni per i future Ttf, mantenendo il suo ruolo di riferimento primario per la formazione dei prezzi del gas in Europa. Le recenti oscillazioni, che hanno caratterizzato il mese di maggio 2026, sono il risultato di una complessa interazione di fattori internazionali.

Tra questi, spiccano le tensioni geopolitiche e l'andamento dei prezzi del petrolio, elementi che contribuiscono a una generale volatilità nei mercati energetici. La combinazione di questi fattori ha generato un ambiente di mercato incerto, con ripercussioni sulle quotazioni del metano e sulle strategie degli operatori.