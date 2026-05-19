La seduta del 19 maggio 2026 ha visto Piazza Affari avviare le contrattazioni con un andamento cauto, in linea con la generale prudenza che ha caratterizzato le principali Borse europee. L'indice di riferimento italiano, il FTSE Mib, ha registrato un modesto progresso dello 0,09%, sostenuto da alcune performance di rilievo. Tra i titoli in evidenza, Avio ha brillato con un rialzo del 4%, celebrando il successo del lancio del satellite Smile attraverso il suo lanciatore Vega C. Anche Inwit ha mostrato una solida crescita, segnando un aumento del 2,6%.

Seguono con incrementi significativi Leonardo e Ferrari, entrambe in rialzo del 2%, Fincantieri con un +1,7% e Nexi con un +1,6%. Bene anche Amplifon e Unipol, che hanno guadagnato l'1,1%, mentre Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha chiuso con un apprezzabile +1%.

Sul fronte opposto, alcune società hanno registrato flessioni. Prysmian ha segnato un calo del 2,9%, e Stm ha perso l'1,9%, risentendo delle prese di beneficio che hanno interessato il comparto tecnologico. I titoli petroliferi hanno subito la pressione del calo del prezzo del greggio: Saipem ha ceduto l'1%, Tenaris l'1,1% ed Eni lo 0,7%. L'attenzione degli investitori è rimasta focalizzata sulle delicate trattative tra Stati Uniti e Iran, considerate un fattore cruciale per l'evoluzione della situazione di conflitto in Medio Oriente.

Contesto Internazionale e Andamento dei Mercati Europei

L'apertura prudente di Milano si è inserita in un contesto di cautela diffusa sui mercati del Vecchio Continente. Le principali piazze europee hanno mostrato segnali di debolezza, influenzate dall'incertezza geopolitica scaturita dalle tensioni tra Washington e Teheran. L'indice paneuropeo Stoxx 600 ha registrato un calo dell'1,2% nelle prime fasi di contrattazione. Analogamente, il Dax di Francoforte ha perso l'1,4%, il CAC 40 di Parigi l'1,1% e il FTSE 100 di Londra l'1,13%, evidenziando un sentiment negativo generalizzato.

La situazione critica nello Stretto di Hormuz ha ulteriormente contribuito ad alimentare la volatilità dei mercati.

La riduzione delle forniture globali di greggio, dovuta al blocco di questo passaggio strategico, ha innescato un rialzo dei prezzi. I futures sul Brent sono saliti del 2% raggiungendo i 106,30 dollari al barile, alimentando i crescenti timori per una nuova ondata inflazionistica. In questo scenario, il settore bancario ha fornito alcuni spunti positivi: Mps, in particolare, ha annunciato di aver chiuso il trimestre con un utile netto di 521 milioni di euro, supportato da ricavi per 1,96 miliardi e da un solido coefficiente CET1 fully loaded del 15,9%, a testimonianza della sua robustezza patrimoniale.

Titoli in Evidenza e Prospettive Future

Analizzando più da vicino i movimenti di Piazza Affari, Avio si è confermata tra i protagonisti della giornata, grazie al successo del lancio del satellite Smile.

Anche Inwit ha continuato a beneficiare di un significativo rialzo. Tra le altre performance positive si segnalano Leonardo, Ferrari, Fincantieri e Nexi, che hanno mostrato segnali di crescita, affiancate da Amplifon, Unipol e l'ottima performance di Mps. Al contrario, la giornata è stata meno favorevole per Prysmian e Stm, che hanno risentito delle vendite nel comparto tecnologico, e per i titoli petroliferi, penalizzati dal calo delle quotazioni del greggio.

L'attenzione degli operatori finanziari rimane ora concentrata sulle evoluzioni delle trattative internazionali e sui prossimi dati macroeconomici. In particolare, i dati sull'inflazione statunitense saranno monitorati con grande attenzione, poiché potrebbero influenzare le future decisioni della Federal Reserve in merito alla politica monetaria. La volatilità sui mercati è destinata a persistere, e la prudenza sarà la parola d'ordine in attesa di segnali più chiari sul fronte geopolitico ed economico.