Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha sottolineato l’urgenza di accelerare il percorso verso l’unione dei mercati dei capitali europei. L’intervento è avvenuto il 28 maggio 2026 a Berlino, durante un significativo incontro che ha riunito i ministri delle Finanze del gruppo E6, composto da Italia, Francia, Spagna, Germania, Paesi Bassi e Polonia.

Nel corso dell’appuntamento berlinese, Giorgetti ha evidenziato la responsabilità cruciale dei ministri delle Finanze nel “definire un po’ i contorni, un punto di compromesso possibilmente alto”.

Questo processo mira a contemperare efficacemente gli interessi comuni europei con i legittimi interessi nazionali che sono emersi e che si sta cercando di armonizzare. Il ministro ha inoltre chiarito che le decisioni finali e più importanti relative all’istituzione dell’unione dei mercati dei capitali saranno prese dai primi ministri dei Paesi coinvolti, sottolineando la natura strategica e politica di tale iniziativa.

La ricerca di un equilibrio tra interessi nazionali e comuni

Giorgetti ha riconosciuto apertamente che, anche all’interno del ristretto gruppo E6, esistono differenze di vedute e posizioni tra i vari Stati membri. “Ovviamente e giustamente anche tra noi sei ci sono delle differenze”, ha affermato il ministro, ribadendo però che l’obiettivo principale è “massimizzare l’interesse comune” senza compromettere o danneggiare quelle “situazioni che a livello nazionale sono consolidate”.

Questo approccio evidenzia la complessità di trovare un terreno comune su un dossier così rilevante per l’economia e la finanza del continente.

L’unione dei mercati dei capitali si configura come uno dei principali e più ambiziosi dossier economici all’ordine del giorno dell’Unione Europea. La sua realizzazione è vista come un passo fondamentale per favorire una maggiore e più profonda integrazione finanziaria tra gli Stati membri, rendendo più agevole per le imprese e i cittadini dell’intera area UE l’accesso a diverse fonti di finanziamento. Questo, a sua volta, è atteso per stimolare la crescita economica e l’innovazione.

Il ruolo del gruppo E6 e gli obiettivi dell'unione dei mercati

Il gruppo E6, che include le economie di Italia, Francia, Spagna, Germania, Paesi Bassi e Polonia, funge da piattaforma strategica per i ministri delle Finanze di questi Paesi.

Gli incontri periodici di questo gruppo sono volti a individuare e consolidare posizioni condivise su temi economici di rilevanza strategica per l’intera Unione Europea, con l’unione dei mercati dei capitali che rappresenta un fulcro centrale di queste discussioni.

L’iniziativa dell’unione dei mercati dei capitali, promossa dalla Commissione Europea, ha come scopo primario la creazione di un mercato unico dei capitali all’interno dell’UE. Questo ambizioso progetto è concepito per facilitare gli investimenti transfrontalieri e, di conseguenza, rafforzare la resilienza economica del continente di fronte a shock esterni. Il processo di unificazione implica la necessaria rimozione delle barriere normative e operative che, ancora oggi, frammentano e dividono i sistemi finanziari dei singoli Stati membri.

L’obiettivo finale è attrarre maggiori investimenti, sostenere una crescita economica robusta e duratura, e contribuire a una migliore allocazione delle risorse, garantendo una maggiore stabilità complessiva del sistema economico europeo.