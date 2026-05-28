La Giunta regionale della Campania ha approvato, il 28 maggio 2026 a Napoli, finanziamenti per infrastrutture, ambiente, sanità e sostegno agli studenti. Tra i principali, un accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica stanzia 25 milioni per migliorare la qualità dell'aria in Campania, riducendo le emissioni nelle aree soggette a infrazione europea tramite ricerca, monitoraggio avanzato, mobilità sostenibile, incentivi per riscaldamenti/forni a basse emissioni e campagne di sensibilizzazione.

Significative variazioni finanziarie nel Bilancio gestionale 2026-2028: 165,8 milioni per il Programma GOL; 123 milioni dal FSE+ per borse di studio (studenti meritevoli, meno abbienti, palestinesi); 55,8 milioni dal PSC per la strada Lioni-Grottaminarda; 67,9 milioni dal FSC per la bonifica dei siti inquinati nella 'Terra dei Fuochi'.

Interventi per imprese, sanità e mobilità

Altri importanti interventi: 52,7 milioni dal PR FESR per sostegno imprese e attrazione investimenti; 35 milioni statali per riparazione e riqualificazione sismica edifici danneggiati a marzo 2025; 33 milioni dal PNRR per rinnovo flotta ferroviaria regionale con treni puliti; 34,9 milioni, dal PR FESR, per innovazione digitale in sanità (Centrali Operative Territoriali e Numero Unico Campania).

Il Presidente Roberto Fico ha dichiarato che i provvedimenti rafforzano la «capacità di programmazione e di spesa della Regione». La razionalizzazione dei finanziamenti nella mobilità sblocca «opere fondamentali», come il completamento della Linea 6 della Metropolitana di Napoli e il collegamento con Afragola Avv.

Fico ha rimarcato i «risultati importanti» del PNRR per medicina territoriale e innovazione tecnologica, l'ampliamento dei diritti sociali e gli investimenti sulla sostenibilità ambientale. La «manovra di bilancio da oltre mezzo miliardo di euro» traduce «risorse nazionali ed europee in risposte concrete per i cittadini», supportando anche «grandi opportunità di sviluppo e visibilità internazionale» come l'America’s Cup, «occasione di crescita per Napoli e l'intero territorio regionale».

Gli interventi si inseriscono nella programmazione integrata della Regione Campania, che utilizza fondi europei e nazionali (PR FESR, FSE+, PNRR) per promuovere sviluppo sostenibile tramite innovazione, tutela ambientale e sicurezza.